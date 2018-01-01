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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Від щирого серця подяка!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 04 вересня 2020, 09:29
Наші гості дивуються ошатності під’їзду будинку №5 на проспекті Дружби. Задоволені і ми, мешканці квартир. Цю красоту навели нам чарівниці з ПП „Комунальник” Наталія Моргун і Ольга Брюханова.
Частенько навідувався і майстер підприємства Ілля Бібик, поради котрого будівельниці враховували і отримали відповідний результат.
Золоті у жіночок руки, спасибі їм.
Петро Кравченко, Лідія Свербій, Катерина Дробот, Галина Колезька та інші.
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