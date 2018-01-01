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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 вересня 2020, 09:29

Наші гості дивуються ошатності під’їзду будинку №5 на проспекті Дружби. Задоволені і ми, мешканці квартир. Цю красоту навели нам чарівниці з ПП „Комунальник” Наталія Моргун і Ольга Брюханова.



Частенько навідувався і майстер підприємства Ілля Бібик, поради котрого будівельниці враховували і отримали відповідний результат.



Золоті у жіночок руки, спасибі їм.



Петро Кравченко, Лідія Свербій, Катерина Дробот, Галина Колезька та інші.