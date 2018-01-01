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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 вересня 2020, 10:08

За оцінкою, на 1 липня 2020 року чисельність наявного населення в Бахмацькому районі становила 42,1 тис. осіб, у т.ч. в районному центрі – 17,3 тис. осіб.



У січні–червні 2020 року в районі з’явилися на світ 111 малюків (44 хлопчики та 67 дівчаток).



Більшість жінок (42%) народили первістків, 36% – відчули радість материнства вдруге. Середній вік матері на час народження дитини склав 27 років. Кожен шостий малюк народився поза шлюбом.



Протягом січня–червня зареєстрували шлюб 56 подружніх пар. Серед тих, хто одружився, вперше вступили до шлюбу 57% жінок та 70% чоловіків. Середній вік нареченої при вступі до шлюбу склав 33 роки, нареченого – 35 років.



З початку року в районі померли 200 чоловіків та 218 жінок, середній вік яких становив, відповідно, 69 та 78 років.



Головне управління статистики

у Чернігівській області