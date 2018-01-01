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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 вересня 2020, 10:39

З головою громадської організації «За майбутнє Бахмаччини» Ігорем Булахом зустрілися неочікувано у день Хлібного Спаса. Обмінялися поздоровленнями. Ігор Миколайович запропонував відновити традицію перевідувань колишніх бійців Другої світової війни з привітаннями і врученням гостинців у день визволення Бахмача. Це було у планах ще на 9 травня – у День Перемоги, та завадила пандемія. Керівник громадської організації попросив уточнити кількість ветеранів, а ще краще скласти поіменний список колишніх вояків. Домовилися зв’язатися у перших числах вересня. Та поспілкуватися випало вже наступного дня.



- Чули повідомлення про подовження карантину ще на два місяці. Так прикро, знову ламаються наші плани, ветеранів не пощастить відвідати, їх вік – зона найвищого ризику.



Ігор Миколайович запропонував обговорити іншу пропозицію. Ще й заінтригував, буцім-то, я причетний до справи.



- Пригадуєте свою публікацію про загиблого депутата Валерія Давиденка. Ви, згадували про задум Валерія Миколайовича висадити дерева. Проникся тією ідеєю. Мені, депутату міської ради, хотілося б розбити скверик у самому місті. Уже ось котрий місяць приміряюсь, де б у Бахмачі можна знайти зручний куточок для оази. Уже і накидав в уяві алеї з декоративними кущами, які б сходилися до постаменту з погруддям депутата. Давиденко Валерій зробив для нашого краю немало, більше добрих справ по собі не залишив жоден з нардепів. То хочеться увіковічнити пам’ять про нього, це наш обов’язок.



Моє ж прохання, допоможіть звернутися до читачів «Порадника», серед яких значний прошарок людей інтелігентних, освітчених, бувалих. Не можу ж одноосібно приймати таке відповідальне рішення, то прошу громадськість поділитися своїм баченням, де такий сквер варто створити. Пропоную зробити це на конкурсній основі, хто надасть найцікавіший варіант, обгрунтує свою пропозицію і отримає підтримку громадськості, буде премійований з фонду ГО «За майбутнє Бахмаччини». До речі, усі витрати, виготовлення проєкту, придбання саджанців, виконання робіт, ГО бере на себе. У ідеї є прихильники, які теж згодні підтримати фінансово.



Ми ще обговорювали озвучене. Булаховим задумом загорівся і автор, було б добре втілити задум у життя, це стало б здійсненням мрії Давиденка.



То звертаємося до читачів, подавайте свої пропозиції.



Спілкувався Борис Бобришев