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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 вересня 2020, 11:02

Нині тільки й розмов про майбутні вибори. Скільки себе пам’ятаю, не рвалися так до верстата, на поле чи ферму, як хочуть бути депутатами. Наобираємо, а потім скаржимося, що обранці якісь не такі, як сподівалися. Я ж хочу розповісти про нашу обраницю, з якою нам повезло. Це землячка, депутат районної ради, головна лікарка Курінської амбулаторії сімейної медицини Шатан Світлана Вікторівна. Хоча вона родом з міста, та курінці вже давно вважають її за місцеву, бо стала ріднішою за декотрих далеких родичів.

Маю вже такий вік, що без докторів не обійтися. І набачилася їх, що не злічити. Світлана Вікторівна серед них – то лікар від Бога. Уже скільки помічала, лікують не стільки пігулки, як задушевна розмова з нею. Правда, її часом не зловживаю, бо нам, старим, уже таке, хай молодших підтримують. Нове покоління таке кволе. Головна лікарка зі мною не згодна, каже, що і мене підлікує. Повесні призначила крапельниці, підібрала медикаменти, я, і правда, літувала без особливих ускладнень. Запрошувала зустрітися восени, уже час побачитися. От тільки затримують то квасоля, то картопля, впораюсь із городом і подамся до амбулаторії.



Часто ловлю себе на думці, якби на землі було більше таких людей, як наша докторка, то зникли б катаклізми, не стало б ворожнечі, дивись, припинились би і війни.



Пригадую, як подалася на збори, де обговорювали злиття у об’єднану громаду. Був там і народний депутат Давиденко, багато виступав, сподобався розсудливістю, врівноваженістю, жаль, що не стало такої людини. Та я про інше.



Була на тих зборах і моя лікарка-рятівниця. Тривали обговорення, часом гостро дискутували, а тут запрошують із зали Шатан. Викликали раз, потім – удруге, втретє. Виявилося, комусь з наших земляків зробилося зовсім зле, вирішувалося питання транспортувати хворого до обласної лікарні. Уже було надвечір’я, потрібно шукати водія, заправляти автівку, відряджати медпрацівника. То було красномовне нагадування, в яких умовах працює наш сімейний лікар, до речі, безвідмовний – приходить на допомогу у будь-яку пору. Таких і потрібно обирати, тоді не будете шкодувати, що не такий.



Оксана Поправко,

ветеран праці, мати-героїня