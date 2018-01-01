/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 вересня 2020, 11:44

Звісно, найбільше хвилюються за дітей мами. Так було у садочку, тепер турбувалися з приводу Першого вересня. У цьому році підстав до сум’яття було більше ніж коли, один карантин чого вартий. Але, здається, у наших донечок і синочків з 1-Б із міської школи №1 буде все гаразд. По-перше, віримо, що нам поталанило із вчителькою, нашу малечу навчатиме молоденька наставниця Тетяна Олегівна Рула. Діти вже знайшли з нею спільну мову.



Свято – День знань почалося з урочистої лінійки. Правда, до неї запросили лише першачків та одинадцятикласників. Випускники подарували малечі Букварики, побажали успішного навчання.



Після знайомства з класною аудиторією і діти, і батьки подалися в парк – на повітря, на сонечко знайомитися ближче. Емоції, відчуття, настрій переповнювали, хочеться, щоб наші діти набували грамоти, ставали достойними громадянами нашої України. На першу сходинку зростання вони вже ступили. Щасти вам.



Схвильовані, та все ж щасливі, мами.