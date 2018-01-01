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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:30

За час карантину дещо відвикли без дзвінких дитячих голосочків, які раніше у нашому спільному офісі районного осередку УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) та воїнів АТО та ООС і Громадської організації „Родина воїна” лунали доволі часто. І ось нещодавно традицію спілкування з найменшенькими нашими земляками відроджено. Ініціатором виступила наш психолог Альона Володимирівна Гусол. З відомих причин масовості уникали, запрошували по двоє-троє. Запам’ятався візит сімейства Голотових. Завітали до нас 10-річна Ліана і її старший на два роки брат Назар зі своїм татусем. Саме Назар розповів нам з гордістю, що їх тато, Максим Володимирович, служить на Донбасі – розміновує поля, знешкоджує ворожі міни. Похвалився, що і їх дід, Володимир Панасович, теж має відношення до нашої спільноти, бо він воїн-афганець.



Альона Володимирівна позаймалася з дітьми, особливо сподобалося підліткам малювати. Вони прагли зобразити світ з мирним небом. А дізнавшись про день народження у Валерія Петровича Колоші, намалювали для нашого керівника і мецената окремі мініатюри.



Наш стенд поповниться ще однією світлиною, яку бачите.



Жанна Ровна,

голова громадської організації „Родина воїна”