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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 11 вересня 2020, 11:00

Передплатники „Порадника” відгукнулися на публікацію у попередньому випуску і надіслали пропозиції. Пропонуємо їх увазі читачів і чекаємо ваших відгуків та проєктів.



Зробимо гуртом



Цікаву тему продовжив „Порадник”, подавши інтерв’ю з головою громадської організації «За майбутнє Бахмаччини» Ігорем Булахом. Йдеться про здійснення задуму загиблого депутата Валерія Давиденка про висадку дерев. Зрозуміле бажання депутата міської ради І.М.Булаха розбити скверик у самому місті. Навіть не став напруживатися, відразу ж уявив таким зелений острівець на пустці проти Бюро інвентаризації. Ще недавно тут був смітник із бур’янами, та куточок окультурили, облаштували, тепер майданчик набагато привабливіший. Але може бути ще ошатнішим. Моя пропозиція „майбутнівцям” – закласти скверик саме тут.



Поділюсь ще одною задумкою. До неї наштовхнула попередня публікація „Порадника” з нагоди сороковин по депутату, там згадувалося про мрію Валерія Миколайовича висадити дерева. Ідея сподобалася, мені її здійснення бачиться так. Вже пригледів кілька саджанців на власній садибі – горіх, вишні. Знаю, де можна викопати самосійні берези і дубочки. Час від часу вирушаю на Коропщину, рухаюся трассою. Колись вона приваблювала тополиновим затишком, тепер злисіла, стала одноманітною і нудною. Вирішив восени у кожну подорож брати хоча б по три деревця, саперну лопатку і баклажку води. Осінні посадки вирізняються високою приживлюваністю. Сподівась, що вже у наступному році по дорозі на Сейм поллємо молоденьки вишеньки, горіхи... Обов’язково залучу до справи синів-підлітків.



Як хтось візьметься організувати колективну посадку дерев, крім мене згодні приєднатися мої друзі зі своїми дітьми. Давайте дбати за наш край гуртом.



Сергій Самусь

Давайте поддержим



Когда-то самая грязная улица центра города все уверенней приобретает признаки современного проспекта. На Дружбе расположены торговые точки, офисы, недавно вырос супермаркет, здесь все чаще прогуливаются бахмачане. Но остаются несколько незавершенных участочков, требующих обустройства.



Один из них прилегает к дому по Дружбе и подъезду к котельной. Вот здесь и предлагаю создать скверик. На этой площадке расположен бетонный колодец, который можно скрыть разборной пятигранной круговой скамейкой. Пусть подумают проэктировщики.



Организации «За майбутнє Бахмаччини» и ее руководителю желаю успеха, хорошую идею вынашивают, давайте поддержим.



Анна Заяц

Підтримую!



голову громадської організації «За майбутнє Бахмаччини» Ігоря Булаха закласти скверик. На мою думку, найкраще місце – простір між житловими будинками, кафе «Буржуй» і приміщенням колишнього клубу залізничників. Простору досить, місце зручне для відпочинку і літніх, і дітей.



Олександр Левченко