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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 11 вересня 2020, 11:31

Ще на початку літа цього року батьківський комітет групи «Колобок» Бахмацького ДНЗ «Берізка» звернувся до громадської приймальні Бахмацької місцевої організації Радикальної партії Олега Ляшка з проханням допомогти в придбанні кольорового телевізора з метою використання його не тільки для розваг а й для навчально – виховного процесу. Але, мабуть, у зв’язку з карантинними обмеженнями наше питання тривалий час було не вирішено. І ось ми тепер отримали довгоочікуваний подарунок.



Щиро вдячні депутатам районної ради М.І.Прокопенку та О.Г.Рубану за цей корисний подарунок та зичемо вам здоров’я, сімейного благополуччя, плідної громадської діяльності.

Сподіваємось і в подальшому на вашу допомогу і увагу до наших проблем.



Батьківський комітет групи «Колобок»

Бахмацького ДНЗ «Берізка»