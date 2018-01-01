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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Дякуємо депутатам за подарунок
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 11 вересня 2020, 11:31
Ще на початку літа цього року батьківський комітет групи «Колобок» Бахмацького ДНЗ «Берізка» звернувся до громадської приймальні Бахмацької місцевої організації Радикальної партії Олега Ляшка з проханням допомогти в придбанні кольорового телевізора з метою використання його не тільки для розваг а й для навчально – виховного процесу. Але, мабуть, у зв’язку з карантинними обмеженнями наше питання тривалий час було не вирішено. І ось ми тепер отримали довгоочікуваний подарунок.
Щиро вдячні депутатам районної ради М.І.Прокопенку та О.Г.Рубану за цей корисний подарунок та зичемо вам здоров’я, сімейного благополуччя, плідної громадської діяльності.
Сподіваємось і в подальшому на вашу допомогу і увагу до наших проблем.
Батьківський комітет групи «Колобок»
Бахмацького ДНЗ «Берізка»
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