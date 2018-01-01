Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Подарований оптимізм

Подарований оптимізм

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 11:56

Життя ускладнилося, про це почуєш на кожному кроці. На цьому фоні приємно контрастує підприємниця Любов Крамаренко. Ні, зірок з небес вона не зриває, але і рук не опускає...


Родом із Закарпаття. Представники Буковини нерідко приїздять на Полісся на заробітки. Так і Любов Іванівна опинилася на Чернігівщині. Трудилася у сільському господарстві. Тепер сапувальниці на плантаціях перевелися. Мусила шукати нове заняття. Спочатку оселилася у Красилівці, вдалася до овочівництва. Земля наша родюча, працювати на ній жінці майже задоволення. Чорнозем щедро віддячує зеленню, морквою і буряками, капустою і різною всячиною для борщів та інших страв. Так стала підприємцем, крім власної продукції вдалася до реалізації товарів інших постачальників.


Згодом перебралася у райцентр, облаштувала ларьочок у міському парку. Та вандали вдиралися до лавчини, брати там нічого, лишень трощили полиці.


Спробувала розвернутися на ринку, але і тут не дуже таланило – закрила збитковий контейнер. Думав, що Любов Іванівна з’їхала з наших місць. А от і ні. Зрадів, угледівши наполегливу жінку у крамничці-кафе, що горнулося до ресторану „Рушничок”.


Тут можна замовити пиріжок і бутерброд, шашлики, чебуреки і піццу, чай і каву, склянку мінералки чи фруктового соку. Біля кафешки на паризький лад притулилися кілька столиків, ще більше їх чекають на відвідувачів у глибині двору. Того разу компанія відзначала чийсь день народження. Найбільшою дивиною стали батут і карооке, які опанувала малеча. Для дитячої розваги годі шукати щось краще. Доки батьки займалися наїдками, спілкувалися і ділилися планами, їх нащадки залюбки витанцьовували на пружинистому снаряді і змагалися у вмінні співати.


Пішов звідти з майже піднесеним настроєм. Спасибі підприємниці Любові Крамаренко за подарований оптимізм.


Сергій Мовчан


P.S. Наступного дня знову мав нагоду підійти до кафе-магазину. Жіночки вибирали моркву і буряки, була капуста і часник – все дешевше, ніж на ринку. Стверджую відповідально, переконайтесь, завітавши на Соборності.

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове