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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 11:56

Життя ускладнилося, про це почуєш на кожному кроці. На цьому фоні приємно контрастує підприємниця Любов Крамаренко. Ні, зірок з небес вона не зриває, але і рук не опускає...



Родом із Закарпаття. Представники Буковини нерідко приїздять на Полісся на заробітки. Так і Любов Іванівна опинилася на Чернігівщині. Трудилася у сільському господарстві. Тепер сапувальниці на плантаціях перевелися. Мусила шукати нове заняття. Спочатку оселилася у Красилівці, вдалася до овочівництва. Земля наша родюча, працювати на ній жінці майже задоволення. Чорнозем щедро віддячує зеленню, морквою і буряками, капустою і різною всячиною для борщів та інших страв. Так стала підприємцем, крім власної продукції вдалася до реалізації товарів інших постачальників.



Згодом перебралася у райцентр, облаштувала ларьочок у міському парку. Та вандали вдиралися до лавчини, брати там нічого, лишень трощили полиці.



Спробувала розвернутися на ринку, але і тут не дуже таланило – закрила збитковий контейнер. Думав, що Любов Іванівна з’їхала з наших місць. А от і ні. Зрадів, угледівши наполегливу жінку у крамничці-кафе, що горнулося до ресторану „Рушничок”.



Тут можна замовити пиріжок і бутерброд, шашлики, чебуреки і піццу, чай і каву, склянку мінералки чи фруктового соку. Біля кафешки на паризький лад притулилися кілька столиків, ще більше їх чекають на відвідувачів у глибині двору. Того разу компанія відзначала чийсь день народження. Найбільшою дивиною стали батут і карооке, які опанувала малеча. Для дитячої розваги годі шукати щось краще. Доки батьки займалися наїдками, спілкувалися і ділилися планами, їх нащадки залюбки витанцьовували на пружинистому снаряді і змагалися у вмінні співати.



Пішов звідти з майже піднесеним настроєм. Спасибі підприємниці Любові Крамаренко за подарований оптимізм.



Сергій Мовчан



P.S. Наступного дня знову мав нагоду підійти до кафе-магазину. Жіночки вибирали моркву і буряки, була капуста і часник – все дешевше, ніж на ринку. Стверджую відповідально, переконайтесь, завітавши на Соборності.