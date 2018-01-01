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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 14:12

9 вересня вписане у історію Бахмача золотими літерами, Саме цього дня у далекому 1943-му з нашого міста вигнали окупантів. З цієї нагоди до монументу Танк, а пізніше і до обеліска на Меморіалі пам’яті полеглим у роки війни прийшли вдячні мешканці міста покласти квіти.



Відбувалися заходи і на території колишнього бурякорадгоспу. З нагоди 77-ої річниці визволення біля пам’ятника героям відбувся мітинг, що вже стало традицією. Прибули сюди міський голова Павло Шимко, заступник голови районної ради Віталій Дзюба, голова районної ветеранської організації Лілія Гриценко, депутат Фастовецкої сільської ради, член районної ветеранської організації Юрій Вовкогон. Зібралися містяни і радгоспівці.



Священник-отець Василій розпочав дійство молебнем за душі невинно убієнних за Православну віру і Батьківщину. Кожен сказав про найнаболіліше, ті слова були сповнені думкою: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».



Присутні поклали вінки і квіти, згадуючи добрим словом визволителів.



Борис Сєдач