/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 10:29

За даними Бахмацького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) кількість актових записів цивільного стану, зареєстрованих органами державної реєстрації актів цивільного стану по Бахмацькому району Чернігівської області протягом серпня 2020 року становить: про народження – 20 (з них 10 хлопчиків та 10 дівчаток), про смерть – 59, про шлюб – 12, актових записів про розірвання шлюбу - 2.



Імена дітей, які були зареєстровані органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району – жіночі – Софія (2), Катерина, Ангеліна, Марія, Віталіна, Мілана, Вєроніка, Єва, Аріна.



Чоловічі – Кіріл (2), Ярослав, Гордій, Єгор, Максим, Макар, Андрій, Нікіта, Арсен.



Вік матері дитини, народження якої зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району протягом серпня 2020 року: наймолодшої – 20 років, найстаршої матері – 43. Вік нареченої та нареченого, шлюб яких зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району: наречена наймолодша – 20 років, найстарша – 61. Наймолодший наречений– 22 років, найстарший –59.



Бахмацький районний відділ ДРАЦС нагадує терміни державної реєстрації: народження –не пізніше одного місяця з дня народження, смерті – 3 доби.