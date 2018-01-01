Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Демографічна статистика

Демографічна статистика

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 10:29

За даними Бахмацького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) кількість актових записів цивільного стану, зареєстрованих органами державної реєстрації актів цивільного стану по Бахмацькому району Чернігівської області протягом серпня 2020 року становить: про народження – 20 (з них 10 хлопчиків та 10 дівчаток), про смерть – 59, про шлюб – 12, актових записів про розірвання шлюбу - 2.


Імена дітей, які були зареєстровані органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району – жіночі – Софія (2), Катерина, Ангеліна, Марія, Віталіна, Мілана, Вєроніка, Єва, Аріна.


Чоловічі – Кіріл (2), Ярослав, Гордій, Єгор, Максим, Макар, Андрій, Нікіта, Арсен.


Вік матері дитини, народження якої зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району протягом серпня 2020 року: наймолодшої – 20 років, найстаршої матері – 43. Вік нареченої та нареченого, шлюб яких зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Бахмацького району: наречена наймолодша – 20 років, найстарша – 61. Наймолодший наречений– 22 років, найстарший –59.


Бахмацький районний відділ ДРАЦС нагадує терміни державної реєстрації: народження –не пізніше одного місяця з дня народження, смерті – 3 доби.

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове