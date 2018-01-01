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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 11:00

У цьому закутку курінських площ бував і раніше, це поле називають Губаревою Горою. Зовсім поруч розташувалися варварівські ниви. На Горі щойно завершили збирання соняшника. До речі, масляниста культура віддячила 38-центнерним врожаєм на круг. По цьогорічним міркам досить пристойно. Відразу ж підготували грунт і вдалися до сівби озимини. Техніка тут задіяна різноманітна. Спочатку пустили дискові борони, внесли міндобрива і задіяли котки. Побачиш у полі і Джон Діра, і меткого МТЗ-80. Обабіч принишк ЗІЛ-157 обладнаний зернозавантажувачем.



Сіє завзятий хлібороб Станіслав Романенко, біля завантажувача порався Василь Кирлиця. Зазвичай він за кермом КамАЗа, сьогодні ж підмінив товариша (на знімку).



Коткував Микола Шевченко, а дискував його тезка Станіслав Гусол, на жаль їх техніка снувала на протилежному боці поля, а чекати плугатарів бракувало часу.



Знаю, що працювали сівачі ледь не до сутінків, прогнав їх з поля рясний дощ, жаль, громовиця була не тривалою. Та й за ту вологу, спасибі небесам.



Борис Строгий