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Стараються трударі

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 25 вересня 2020, 11:32

Ще у зеніті літа розповідав про жниварів ПСП „Пісківське”, тоді на збиранні зернових сфотографував і героїв сьогоднішніх знімків. На одній із світлин водії: Олександр Сачок, Сергій Роговий та Віктор Чмир. Сотні тонн збіжжя відтранспортували вони до зернотоку. Тут на врожай пшениці чекали оператори КЗС Олександр Герасько, Сергій Савелій та Олександр Бикус. Допомагали переміщувати врожай на тривале зберігання водії – за кермом вантажівки працював Сергій Бойко, а навантажувача - Ярослав Ворона. Нині зайняті схожою справою, тільки замість пшениці до складів надходять соняшник та соя. Незабаром пісків’яни почнуть збирання кукурудзи.


Борис Сєдач

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