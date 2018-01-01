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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 02 жовтня 2020, 15:48

25 жовтня 2020 року відбудуться перші вибори депутатів до Бахмацької міської ради та Бахмацького міського голови, перші вибори до Ніжинської районної ради, чергові вибори до Чернігівської обласної ради та проміжні вибори депутата Верховної Ради України у 208 одномандатному вибочому окрузі.



Я розглядаю ці вибори, як визначальний шанс для мешканців Бахмацької міської територіальної громади угамувати гостру біль за долю нашої рідної протитуберкульозної лікарні, зберегти її досвідчений колектив, забезпечити належну діагностику і лікування пацієнтів та продовжити життя важкохворим.



Наголошую! У сучасному світі проблему із безнадійними хворими вирішують двома способами. Перший спосіб – це евтаназія, другий – організація Лікарень-Хоспісів, що забезпечують цілодобове надання мультидисциплінарної паліативної допомоги ( медичної, соціальної, психологічної та духовної).



Тому бажання охопити турботою важкохворих стало моєю мотивацією, реоганізувати Бахмацький центр хоспісної допомоги хворим на туберкульоз у Бахмацьку лікарню Хоспіс для важкохворих із іншими багаточисельними захворюваннями (хворі на серцево-судинні та онкологічні захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень, неврологічні захворювання, хворі на діабет тощо) із збереженням її діагностичної функції.



Наші багатодесятирічні зусилля в укріпленні матеріально-технічної бази нашої лікарні не повинні бути марними.



ЇЇ природні, кадрові та матеріально-технічні можливості необхідно невідкладно використати в інтересах нещасних людей, з метою поліпшення якості їх життя, доживання.



Я запросив, як рятівника нашої лікарні, кандидата в депутати до Верховної Ради України Олега Валерійовича Ляшка.



І він 29 липня 2020 року відвідав нашу лікарню. Оглянув майже усі приміщення, параклінічні кабінети, територію. Поспілкувавшись зі мною, довіреним мені колективом та мешканцями села Бахмач, щиро підтримав пропозицію щодо організації Бахмацької лікарні - Хоспіс для важкохворих і обіцяв, у разі його обрання народним депутатом ВР України 25 жовтня 2020 року по 208 виборчому округу, усіляко допомогати у її розбудові.



Отже, по-перше, у разі обрання відповідальними виборцями Олега Валерійовича Ляшка народним депутатом ВР України, як популярного видатного політичного і громадського діяча - державника, який сповідує світогляд не олігархічного капіталізму, а економічного націоналізму гарантовано, прогнозовано відбудеться відкриття Бахмацької лікарні - Хоспіс для важкохворих.



По-друге, звертаюсь про підтримку Павла Миколайовича Шимка, як кандидата на посаду голови Бахмацької міської територіальної громади, як досвідченого голову Бахмацької міської ради, патріота, який у своїх діях завжди орієнтується на результат в інтересах людей. За його каденції у місті Бахмачі багато побудовано об’єктів із «нуля» . Більше 10 років він вкладає серце і душу у розбудову загальної інфраструктури рідного міста Бахмача. У нього є стратегія розвитку Бахмацької міської територіальної громади. Він є дійсно сумлінним керівником, його слова чесні, зважені, підкріплені справами.



По-третє, прошу підтримати мене - Миколу Павловича Шимка, як кандидата в депутати Бахмацької міської територіальної громади, в депутати Чернігівської обласної ради, як досвідченого організатора охорони здоров’я, патріота рідного краю, який 57 років свого професійного життя віддав рідній лікарні і продовжує нести цей хрест. За моєї ініціативи була побудована лікарська амбулаторія у селі Бахмач.



По-четверте, прошу підтримати кандидатів від народної Радикальної партії Олега Ляшка та місцевих виборах всіх рівнів.



Отже, переконливо благаю кожного виборця проголосувати освідомлено 25 жовтня 2020 року, за Ляшка Олега Валерійовича, Шимка Павла Миколайовича, Шимка Миколу Павловича та інших членів Радикальної партії Олега Ляшка, як і за саму партію поставити у бюлетнях позначку плюс (+).



Щиро, з повагою Депутат Бахмацької міської ради, Почесний громадянин села Бахмача, та Почесний громадянин міста Бахмача Микола Шимко