/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 02 жовтня 2020, 16:19

29 вересня відбулася чергова сесія Бахмацької районної ради. Району вже немає, а сесія і районна рада є. Якийсь парадокс, чи не правда?



Можливо, з цієї причини на сесії ледь назбирався кворум депутатів. На неї з`явилися лише 18 депутатів з 34.



Депутати розглянули ряд важливих питань, виділили кошти на програми з соціального захисту населення, з цукрового діабету, на закупівлю засобів захисту для медиків тощо. Як проінформував Сергій Чалий, генеральний директор КНП «Бахмацька центральна районна лікарня» потрібно готувати нашу лікарню до прийому хворих на COVID-19, адже Борзнянська лікарня вже переповнена коронавірусними хворими.



Депутати проголосували за виділення коштів на кисневу апаратуру і ШВЛ.



Дискусію у депутатів викликало питання з передачі Бахмацького центру хоспісної допомоги хворим на туберкульоз (хоспіс для важкохворих) на баланс громади. Одноголосно вирішили створити комісію для вивчення цього питання.



Олег РУБАН, редактор