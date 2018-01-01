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«Бам» готується приймати хворих на КОВІД-19
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 02 жовтня 2020, 16:19
29 вересня відбулася чергова сесія Бахмацької районної ради. Району вже немає, а сесія і районна рада є. Якийсь парадокс, чи не правда?
Можливо, з цієї причини на сесії ледь назбирався кворум депутатів. На неї з`явилися лише 18 депутатів з 34.
Депутати розглянули ряд важливих питань, виділили кошти на програми з соціального захисту населення, з цукрового діабету, на закупівлю засобів захисту для медиків тощо. Як проінформував Сергій Чалий, генеральний директор КНП «Бахмацька центральна районна лікарня» потрібно готувати нашу лікарню до прийому хворих на COVID-19, адже Борзнянська лікарня вже переповнена коронавірусними хворими.
Депутати проголосували за виділення коштів на кисневу апаратуру і ШВЛ.
Дискусію у депутатів викликало питання з передачі Бахмацького центру хоспісної допомоги хворим на туберкульоз (хоспіс для важкохворих) на баланс громади. Одноголосно вирішили створити комісію для вивчення цього питання.
Олег РУБАН, редактор
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