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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 16 жовтня 2020, 15:24

У день Покрови Пресвятої Богородиці відзначаємо і велике релігійне свято, і День українського козацтва, і День захисника України. З цієї нагоди у переддень свята на площі Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг. Прибули представники всіх гілок районної влади, учасники АТО, ООС, активісти громадського життя міста, працівики районного Будинку культури. Саме останні підготували зворушливий концерт.



Нам, незборимим, жити у віках

Народ незламний і міцна держава.

У кожного з нас квітне на вустах:

Вкраїні слава і героям слава!



Звучали вітальні слова, поздоровлення до Дня Захисника Вітчизни. Потім чисельній групі воїнів вручили нагороди. Нагрудний знак «Ветеран війни – УБД отримали солдати: Володимир Пономаренко, Іван Шкварило. Старший солдат Олександр Клімутін, старшина Руслан Глушко, прапорщик Микола Задніпряний.



Нагрудним знаком «Учасник АТО» нагороджені: солдат Чворда Павло, сержант Павло Ляшенко, старшина Федір Михайленко, молодший лейтенант Ігор Рипливий, капітан Олег Бридковський.



Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради було нагороджено захисників:



ВЛАСЕНКА Юрія, НАЗАРЕНКЯ Сергія, ЧВОРДУ Володимира, ОСТАПЧУКА Віктора.



Урочистість продовжилась врученням відзнак учасникам АТО. Їх отримали: Грицай Сергій, Гусол Євгеній, Жованик Віктор, Калуга Сергій, Малашта Максим, Матісько Микола, Михайленко Федір, Мезь Володимир, Мовчан Віктор, Орлов Ігор.



І ось лунають слова: ”Шановні захисники! Ми вдячні кожному з вас за героїзм і відвагу, за доблесть і бойовий дух! Тож славімо захисників України усіх поколінь. Від могутніх козаків, до відважних кіборгів. І нехай наші молитви, віра і надія будуть надійним оберегом, для вас, герої Батьківщини, козацького роду нащадки”.



Під журливу мелодію учасники покладають до пам’ятного знаку живі квіти.



Загиблі Герої у нашій пам’яті навіки. Їх імена викарбувані в наших душах. Доземний уклін родинам Героїв. Приміть нашу безмежну шану…



Микола Несторенко