/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 16 жовтня 2020, 15:48

Передвиборча кампанія набирає обертів. Гучні заяви і обіцянки по телевізору, рекламні плакати і бігборди, газети, в яких звітують про роботу. Та, перш за все, не треба забувати, що за цим всім стоїть конкретна людина, з душею і серцем, своїми моральними якостями і принципами. І чим скромніше і тихіше вона робить свою справу і добро людям, тим більше їй довіряєш.



Ось і вирішила розказати про Шимка Павла Миколайовича як про людину, бо знаю його ще зі школи, а це - більше 40 років. Якщо його тато - дуже шанована людина, Шимко Микола Павлович, рятує життя людей, опікується нашим з вами здоров’ям, то гідний син своїх батьків дбає про добробут своїх земляків. І робить він це не помпезно, а тихо, спокійно і дуже по доброму. Не чекаючи дифірамбів на свою адресу, не ставлячи галочок для звітності і кількості. Дуже часто про це знають тільки ті, кому він допомагає. Тобто, ми. А це - інваліди, ветеран, бідні верстви населення: ті, у кого немає здоров’я, коштів, нікому допомогти, хто залишився з бідою один на один.



Життя змусило і мене звернутися до Павла Миколайовича за допомогою. Зрадів зустрічі, уважно вислухав, проникся моєю бідою. І ось уже протягом двох років мер міста живе і моїми проблемами.



Спочатку за його проханням комунальники обновили частину паркану біля моєї оселі. Завдяки його турботі зимою того року і на цю зиму, яка вже на підході, мені завезли дрова для опалення. Та, найголовніше, знаючи, що у мене ряд серйозних хронічних захворювань, і немає коштів на придбання ліків, Павло Миколайович взяв і це питання під свою опіку.



Не буду багатослівною, завдяки йому я живу. Спасибі, Вам, Павле Миколайовичу, за вашу людяність. Здоров’я Вам і Вашій родині, а дітям - доброї долі.



У таких випадках він не афішує свою допомогу. Люди один від одного дізнаються про його шляхетні вчинки, переповідають.



Наприклад, матуся-пенсіонерка з хворим сином- інвалідом не мала коштів, щоб провести воду в дім, у районі Київської, звернулася до Шимка П.М., і він без довгих роздумів допоміг.



У молодої мами п’ятьох дітей коштів на себе не вистачало, і коли в неї прямо на дорозі на ногах розлізлось взуття, то так і пішла до мера - і він допоміг. Таких прикладів багато .



Влада не зробила його черствим і бездушним. Він не втратив здатність співчувати, проникатися чужим болем і проблемами. Павло Миколайович залишається відданим своїй Батьківщині, сім’ї, друзям, роботі, людям, які обрали його на цю посаду, він відповідає за кожного з нас. Немає в ньому хамства, зла, підступності, підлості, зрадництва. Це дуже шляхетна,інтелігентна, скромна, з позитивною енергією людина.

Завжди привітний, усміхнений, добрий, чуйний, щирий, уважний, з відкритою душею і серцем.



Він був таким завжди, і є. Людина з великої букви.



Дуже багато зробив мер для міста і людей за ці роки. І я впевнена, що зробить ще більше, якщо ми його підтримаємо. Тому що він молодий, повний сил, енергії, нових ідей, ініціативний, талановитий, розумний, допитливий, комунікабельний, компетентний у багатьох питаннях, відповідальний, чесний, справедливий, уміє відстояти свою думку і постояти за людей, не словами, а вчинками. Це людина на своєму місці. Він мер для людей і міста, а не навпаки.



Тим більше: «Старий друг лучше нових двух.» Скільки разів ми –українці обирали «новообранців» до влади, а в результаті- ще гірші злидні. Тож нехай буде наш, рідний, який виріс у всіх на очах, якого ми добре знаємо, а він добре знає нас і наші проблеми. З якого тоді і спитати суворо можна бути.



Шановний, Павле Миколайовичу! Бажаю Вам, перемоги на виборах! З Вами Бог, люди, правда, добро і справедливість! Я, як і багато інших містян, довіряю Вам своє майбутнє, і знаю, що не підведете.



Вдячна за все Світлана Шевченко