Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Зробили багато для Бахмача – ось і сакури зацвітуть!

Зробили багато для Бахмача – ось і сакури зацвітуть!

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 16 жовтня 2020, 16:38

У Бахмачі на вихідних дружна команда Радикальної партії Олега Ляшка відірвалася від виборчого процесу і зайнялася посадкою алеї сакур на нашому, тепер уже ошатному проспекті Дружба. То чому саме радикали саджали дерева, а не комунальне підприємство спитаєте ви? Справа в тому, що 70 дерев сортів «Роял Бургунді» і «Куку Шідаре» придбав за власний кошт Олег Рубан, діючий депутат районної ради від РПЛ і кандидат в обласну раду по нашому округу. До речі, цей проєкт був пунктом його виборчої програми минулого скликання і діючого міського голови Павла Шимка. З чистою совістю поставимо - «Виконано».


Переважна більшість перехожих дякували і схвально відгукувалися. Був правда один мешканець цієї вулиці, що кинув: «Показухою тільки перед виборами займаєтеся». Не було часу відповідати, вигрібали саме щебінь з лунок. Запрошували його приєднатися до роботи, чомусь відмовився. Але зачепило.


Не будемо враховувати щоденну роботу, про яку свідчить журнал прийому громадян у партійному офісі. До речі, більшість партій тримають офіс, тільки на час виборів. «Радикальний» офіс від виборів до виборів працював щодня, допомагаючи людям.


То ж, справді, а що зроблено у місті, завдячуючи радикалам, за 5 років, що минуло? Звернімося до статистики.


За сприяння народного депутата Ляшка О.В. за рахунок коштів субвенції державного бюджету в Бахмачі було реалізовано наступні проєкти:


За три роки збудована окраса міста Бахмача – пішохідна зона по вул. Дружби. Освоєно – 6577,035 тис.грн.


Побудований водогін до головного корпусу Бахмацької ЦРЛ з підключенням населення північно-східної частини міста протяжністю більше 7 км. Освоєно – 2724,695 тис.грн.


Побудована свердловина в північно-східній частині міста глибиною 720,0 м, освоєно – 9922,801 тис.грн.


Будівництво тротуару з асфальтобетонним покриттям по вул. Даньківський шлях загальною протяжністю 800 м вартістю 1223,399 тис.грн.


На кладовище по вул. Тиницькій пішло 1495,217 тис.грн.


Вибірково відремонтовано автомобільні дороги по вул.Конотопській та О. Теліги на суму більше 1 млн.грн.


Реконструкція терапевтичного відділення по вул. Жовтневій, 66 обійшлася в 2,12 млн.грн.


Капітальний відремонтовано глядацьку залу районного будинку культури в м.Бахмачі - 1 млн.грн.


Перелік можна ще довго продовжувать…


А що втрачено, поки не було у нас О.Ляшка?


Головне – ми втратили Бахмацький район, опорної лікарні в районі нема, Дмитрівську лікарню закрили, Бахмацький тубдиспансер закрили, фапи і школи в районі закривали пачками...


Але, сподіваємося, алея сакур розквітне майбутньою весною. І радикали на чолі зі своїм лідером Олегом Ляшком, депутатом від нашого округу, разом з містянами на чолі з добрим господарем Павлом Шимком, зроблять ще багато гарних справ для нашого міста і округу!


Алла Лисицина


На фото: Дружна команда РПЛ на чолі з діючим міським головою Павлом Шимком садить сакури

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове