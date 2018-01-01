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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 16 жовтня 2020, 16:38

У Бахмачі на вихідних дружна команда Радикальної партії Олега Ляшка відірвалася від виборчого процесу і зайнялася посадкою алеї сакур на нашому, тепер уже ошатному проспекті Дружба. То чому саме радикали саджали дерева, а не комунальне підприємство спитаєте ви? Справа в тому, що 70 дерев сортів «Роял Бургунді» і «Куку Шідаре» придбав за власний кошт Олег Рубан, діючий депутат районної ради від РПЛ і кандидат в обласну раду по нашому округу. До речі, цей проєкт був пунктом його виборчої програми минулого скликання і діючого міського голови Павла Шимка. З чистою совістю поставимо - «Виконано».



Переважна більшість перехожих дякували і схвально відгукувалися. Був правда один мешканець цієї вулиці, що кинув: «Показухою тільки перед виборами займаєтеся». Не було часу відповідати, вигрібали саме щебінь з лунок. Запрошували його приєднатися до роботи, чомусь відмовився. Але зачепило.



Не будемо враховувати щоденну роботу, про яку свідчить журнал прийому громадян у партійному офісі. До речі, більшість партій тримають офіс, тільки на час виборів. «Радикальний» офіс від виборів до виборів працював щодня, допомагаючи людям.



То ж, справді, а що зроблено у місті, завдячуючи радикалам, за 5 років, що минуло? Звернімося до статистики.



За сприяння народного депутата Ляшка О.В. за рахунок коштів субвенції державного бюджету в Бахмачі було реалізовано наступні проєкти:



За три роки збудована окраса міста Бахмача – пішохідна зона по вул. Дружби. Освоєно – 6577,035 тис.грн.



Побудований водогін до головного корпусу Бахмацької ЦРЛ з підключенням населення північно-східної частини міста протяжністю більше 7 км. Освоєно – 2724,695 тис.грн.



Побудована свердловина в північно-східній частині міста глибиною 720,0 м, освоєно – 9922,801 тис.грн.



Будівництво тротуару з асфальтобетонним покриттям по вул. Даньківський шлях загальною протяжністю 800 м вартістю 1223,399 тис.грн.



На кладовище по вул. Тиницькій пішло 1495,217 тис.грн.



Вибірково відремонтовано автомобільні дороги по вул.Конотопській та О. Теліги на суму більше 1 млн.грн.



Реконструкція терапевтичного відділення по вул. Жовтневій, 66 обійшлася в 2,12 млн.грн.



Капітальний відремонтовано глядацьку залу районного будинку культури в м.Бахмачі - 1 млн.грн.



Перелік можна ще довго продовжувать…



А що втрачено, поки не було у нас О.Ляшка?



Головне – ми втратили Бахмацький район, опорної лікарні в районі нема, Дмитрівську лікарню закрили, Бахмацький тубдиспансер закрили, фапи і школи в районі закривали пачками...



Але, сподіваємося, алея сакур розквітне майбутньою весною. І радикали на чолі зі своїм лідером Олегом Ляшком, депутатом від нашого округу, разом з містянами на чолі з добрим господарем Павлом Шимком, зроблять ще багато гарних справ для нашого міста і округу!



Алла Лисицина



На фото: Дружна команда РПЛ на чолі з діючим міським головою Павлом Шимком садить сакури