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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Четвер, 29 жовтня 2020, 17:44

Батьки та учні 4-Б класу Бахмацької ЗОШ I-III ст. №1 висловлюють щиру подяку представникам Бахмацького осередку Радикальної партії Олега Ляшка та особисто Павлу Миколайовичу Шимку за придбання SMART-телевізора. Говорять, стабільність – це запорука успіху. Хочемо зазначити, що в недалекому минулому ми мусили ремонтувати клас для наших першокласників батьківськими коштами, як то кажуть «з нуля», і звертатися за допомогою до всіх громадських приймалень депутатів. Тоді саме в Радикальній партії першими відгукнулися й надали матеріальну допомогу в розмірі 1 500 гривень. Тож, коли майже рік тому пообіцяли придбати телевізор, ми були впевнені, що тут обов’язково дотримаються слова. Іще раз дякуємо за підтримку та можливість для наших школяриків йти в ногу з часом, використовуючи сучасні технології навчання. Дуже приємно жити поруч з тими, хто вболіває за долю рідної землі, дбає про діток, розуміючи проблеми шкільної матеріально-технічної бази. Доки такі люди працюватимуть, знаходитимуть можливість піклуватися про майбутнє нашої країни – підростаюче покоління, доти житиме нація!



Дорогі наші меценати, ви не просто надаєте матеріальні цінності, а даруєте радість та надію на краще життя. Хай Бог посилає своє благословіння на ваші добрі діла! Від усього серця бажаємо вам здоров’я, злагоди, процвітання, душевного спокою та достатку. Низький уклін за натхненну і самовіддану працю, за вашу непохитну віру у майбутнє нашого рідного Бахмацького краю!