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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Місто молодшає
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 30 жовтня 2020, 10:00
Вулиця Ярослава Мудрого - одна з найкоротших у місті, а її будинки - одні з найдавніших. Наші двоповерхівки давно потребували ремонту, бо втратили зовнішню прибавливість. І ось прийшов час надати ошатності і нашому рідному будинку. Вдоволені не лише ми, мешканці, бо восьмиквартирники стали красивішими, ніж були в дні заселення. Надали їм цієї привабливості подружжя Олена і Павло Кузьки. Цікаво, що чимало їх знайомих ровесників подалися на заробітки: хто у Польщу, хто у Росію. Вони ж вирішили докладати рук вдома. Може, зароблять менше, але так надійніше для родини, у них двоє своїх дітей, а ще обставини змусили опікуватися племінничкою.
Золоті руки у майстрів, у цьому переконаєтеся, пройшовши вулицею, яка тепер ніби помолодшала.
Петро Городненко
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