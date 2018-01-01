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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 30 жовтня 2020, 10:32

В следующем году пассажирское вагонное депо отметит своё 105-летие. Это предприятие с богатыми традициями. Одна из них – Доска Почета с портретами лучших производственников. Обычно обновляют её по случаю профессионального праздника - Дня железнодорожника. Не стала исключением и нынешняя осень. Об одном из занесенных на Доску Почета, газоэлектросварщике Александре Пархоменко, хочу рассказать читателям газеты. Впрочем, попросил это сделать самого героя нашей заметки.



- Знакомство с депо произошло еще в начальных классах во время экскурсии на предприятие. Позже, уже подростком, забегал на территорию, укорачивая путь к водоёму возле топливного склада, где коротал время со сверсниками, скрываясь от зноя. В кузнечном цеху стоял автомат для газированной воды, можно было утолить жажду. Может взрослые сознательно не очень строго пресекали наши визиты в депо, завлекая ребятню – будущие кадры предприятия, как вот стало со мной.



После школы решил стать сварщиком. Представилась возможность освоить специальность, поступив учеником к опытному наставнику. Уже соглашался на предложение, но позже решил все же окончить профтехучилище, чтобы изучить тонкости профессии до тонкостей.



В депо уже больше 10 лет, работаю в цеху по ремонту вагонных тележек. Это один из ответственейших узлов в свете безопасности движения. Здесь нужен глаз да глаз, к работе относимся обстоятельно – иначе нельзя.



Сейчас пришло много молодежи, это оживило коллектив, все-таки юность более инициативна и подвижна. Они и на экскурсии собираются первыми, и на спортивные мероприятия откликаются охотней, и главное, на самом производстве стараются не отставать.



Вот на подступах к проходной застыл на пьедестале вагон из прошлого. Современный смотрится совсем по другому. Но и нынешним на смену приходят более технологичные поезда, завидую ребятам, кто будет обслуживать подвижные составы следующего поколения.



Борис Бобрышев