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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 03 листопада 2020, 22:52

Погодьтеся, кожного бахмачанина чи гостя міста приємно вражає реконструйована вулиця Дружби. Вона має стати ще привабливішою навесні, коли оживе зелена окраса деревець, посаджених тут. Проте одному з дерев глоду вирости вже не судилося. Треба ж, дбайливі руки посадили, поливали, рятуючи саджанець від спеки, а якийсь недоумок переламав стовбурець. Був свідком, як бідкалися жіночки над тією наругою. От би дізнатися, що за телепень вештається серед нас. А колись попадеться, осоромиться і сам, і рід свій піддасть сорому.

А дізнатися можна... 1 листопада близько 0:20 камери біля центральної клумби навпроти магазину «Електроніка» зафіксували, як у направленні до Ощадбанку прямувало двоє молодиків. Підійшли до деревця. Один нівечив красу, а інший спостерігав. Хотілося б запитати, чи нічого не затремтіло в серці, коли один ламав, а інший дивився, як гинуло живе деревце? Так хочеться нагадати, якщо ми люди, то значить людяні, а людяність - це любов до всього живого! Давайте про це пам’ятати і не бути байдужими до таких учинків.

Тож прохання до мешканців навколишніх будинків, які випадково могли впізнати зловмисників, та установ, розташованих поблизу, камери яких могли зафіксувати більш чітке зображення, надати свідчення та припинити всім разом знищення краси, яка приносить користь та милує око усім мешканцям міста.

Микола Криницький