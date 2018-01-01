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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 06 листопада 2020, 10:46

Рік тому фольклорний ансамбль «Полісяни» презентував свою програму на предмет присвоєння звання «народний». І це звання відстояв. Географія наших виступів сягає за межі не тільки рідної козацької Курені, й районної сцени. «Полісяни» відзначалися дипломами І та ІІ ступенів Всеукраїнського фестивалю «Відродження українського села...» у Пісках, дипломом ІІІ ступеня VІ обласного фольклорного фестивалю у Сновську, Подякою товариства «Чернігівське земляцтво» у Києві, грамотами райдержадміністрації за активну участь у районному фестивалі «Україна і Європа – мистецькі паралелі і меридіани». Гордимося дипломами Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники». Уперше отримали у 2019 році, ще один місяць тому.



Коли наш колектив створювався, не сподівалися, що набудемо такої популярності. А секрет простий – у репертуарі гурту популярні пісні, які виконувалися курінцями протягом десятиліть на сільських урочистостях, на вечорницях, на вуличних зібраннях. Ми відшукали старожилів, хто пам’ятав мелодійні куплети, і повернули їх людям. Не знаю, чи звучать ще у чийомусь виконанні «Вже сонях, як сонце», «У вишневому саду стежечка вузенька», «Стояла в лісі береза», - саме ці відроджені пісні наші слухачі сприймають з особливим душевним трепетом.



А надихнули нас звернутися до творчої спадщини односельчан працівники культури. Щиро вдячні їм за підказку. Особливо дякуємо Олександру Федоровичу Ільченку, колишньому директорові Будинку культури, учаснику нашого гурту. Низько вклоняємося і його колегам - працівникам клубних установ.



Користуючись нагодою, наш колектив вітає з професійним святом, Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва, усіх причетних до роботи Будинків культури, клубів, бібліотек, мистецьких навчальних закладів, учасників аматорських колективів. Бажаємо плідної праці у вашому безперервному творчому пошуку.



Тетяна Ярич,

учасниця ансамблю



P.S. Гріх не згадати нашого надійного мецената Василя Миколайовича Булаха – директора ПСП „Авангард”, депутата районної ради. Легка рука у нашого благодійника, він – перший, хто відгукнувся на розв’язання наших фінансових проблем. Відтоді нам і щастить.