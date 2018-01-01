Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Перемагають молоді таланти

Перемагають молоді таланти

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Субота, 14 листопада 2020, 11:30

Почесний громадянин Чернігівщини, депутат обласної ради Григорій Данько порадив розповісти про випускниць своєї колишньої школи №5 Карину Васильченко і Аліну Бурдюг. Перша – щорічний учасник обласних предметних олімпіад з математики, а її колежанка має неабиякий хист до вивчення мов.


Карина пройшла у фінальний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Це і не дивно, бо як стверджують її подруги, у царині чисел, математичних формул і рівнять дівчина почувається, як риба у воді.


Аліна теж причетна до Малої академії наук. У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких проєктів МАН 11-класниця отримала диплом ІІІ ступеня. Це відбулося днями, то є нагода привітати і її, і її талановиту подругу, що „Порадник” і робить.


Разом з тим подякуємо і наставникиням розумниць – Ірині Анатоліївні Циганенко і Тетяні Петрівні Левченко. Пославляйте гуртом Бахмацьку ЗОШ І-ІІІ ст. №5 в районі, а Бахмаччину - в Україні.


Борис Соловйов

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове