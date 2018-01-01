/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Субота, 14 листопада 2020, 11:30

Почесний громадянин Чернігівщини, депутат обласної ради Григорій Данько порадив розповісти про випускниць своєї колишньої школи №5 Карину Васильченко і Аліну Бурдюг. Перша – щорічний учасник обласних предметних олімпіад з математики, а її колежанка має неабиякий хист до вивчення мов.



Карина пройшла у фінальний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Це і не дивно, бо як стверджують її подруги, у царині чисел, математичних формул і рівнять дівчина почувається, як риба у воді.



Аліна теж причетна до Малої академії наук. У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких проєктів МАН 11-класниця отримала диплом ІІІ ступеня. Це відбулося днями, то є нагода привітати і її, і її талановиту подругу, що „Порадник” і робить.



Разом з тим подякуємо і наставникиням розумниць – Ірині Анатоліївні Циганенко і Тетяні Петрівні Левченко. Пославляйте гуртом Бахмацьку ЗОШ І-ІІІ ст. №5 в районі, а Бахмаччину - в Україні.



Борис Соловйов