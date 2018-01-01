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Трудівники сталевих магістралей

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Субота, 14 листопада 2020, 13:40

На минулому тижні своє професійне свято – День залізничника - відзначили трудівники сталевих магістралей. Словами шани й подяки залізничників Бахмаччини поздоровили голова райдержадміністрації Світлана Мельник, заступник голови районної ради Віталй Дзюба та міський голова Павло Шимко.


Посадовці у своїх вітаннях відзначили професійну майстерність, самовідданість, сумлінну працю залізничників та з нагоди свята побажали їм щастя, міцного здоров’я, добробуту, родинного затишку й професійних здобутків. Кращим з кращих вручено відзнаки.


За багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня залізничника Подяки райдержадміністрації та районної ради оголошено:


- Анатолію Білику і Володимиру Зайцю - монтеру колії і водію автотранспортних засобів структурного підрозділу колійної машинної станції філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Українська залізниця»,


- Володимиру Заковіньку - столяру VІ розряду виробничого підрозділу Бахмацької дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Південно-Західна залізниця»,


- Вадиму Ковалю і Сергію Краснову - слюсарю з ремонту рухомого складу цеху опалення та електрогазозварнику цеху з ремонту візків виробничого підрозділу пасажирського вагонного депо станції Бахмач філії «Пасажирська компанія»,


- Галині Крамаренко - оператору станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів станції Бахмач виробничого підрозділу Конотопської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ,

- Сергію Москаленку - лісорубу VІ розряду виробничого підрозділу дистанції захисних лісонасаджень регіональної філії «Південно-Західна залізниця»,


- Катерині Халимон - оператору поста централізації станції Бахмач виробничого підрозділу Конотопської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця»,


- Олегу Харченку та Володимиру Чежегову - інженеру ІІ категорії та електромеханіку дільниці ІІ групи виробничого підрозділу дистанції сигналізації та зв’язку регіональної філії «Південно-Західна залізниця».


Побажали всім колективам залізничників Бахмаччини та ветеранам злагоди в родинах, добра, благополуччя, оптимізму, нових професійних здобутків, безперебійної роботи залізниці й удачі в дорозі на просторах нашої Батьківщини.


Петро Сторожук


На знімках: відзначені Подяками райдержадміністрації та районної ради Вадим Коваль - слюсар з ремонту рухомого складу цеху системи опалення, Сергій Краснов - електрогазозварник цеху з ремонту візків пасажирського вагонного депо.

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