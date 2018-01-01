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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Субота, 14 листопада 2020, 14:12

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва в Україні відзначається щорічно 9 листопада разом із Днем української писемності та мови.



Це свято талановитих людей, які були і є носіями національної ідеї, оберегами історичної пам’яті, адже споконвіку пісня і танець, музика і слово, підживлювали і зміцнювали душу українського народу.



Тож 9 листопада в районному Будинку культури відбулися міні-урочистості з дотриманням карантинних обмежень.



Найтепліші привітання і найщиріші слова вдячності линули від голови райдержадміністрації Світлани Мельник, заступника голови районної ради Віталія Дзюби, Бахмацького міського голови Павла Шимка, начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Олени Литвиненко, директора КЗ «Бахмацький районний Будинок культури» Євгенія Фостія та голови профспілкового комітету клубних працівників Бахмацького району Валентини Остапенко.



Майстерність та професіоналізм працівників культури зберігає і постійно збагачує українську культуру, а творчість майстрів засвідчує вірність рідному краю, краса якого втілюється в збереженні народних традицій, любові до животворних джерел народного мистецтва.



За багаторічну сумлінну працю та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Почесною грамотою райдержадміністрації та районної ради нагороджено Віру Мельник, художнього керівника Пісківського сільського Будинку культури.



Подяку райдержадміністрації та районної ради оголошено:



- Ніні Голік, директору Тиницького сільського Будинку культури,



- Крістіні Фостій, керівнику театрального гуртка КЗ «Бахмацький районний Будинок культури»,

- Раїсі Яснопольській, директору Дмитрівського селищного Будинку культури.



Почесними грамотами Бахмацької міської ради нагороджено:



- Наталію Тищенко, солістку народної аматорської капели бандуристів КЗ «Бахмацький районний Будинок культури»,



- Олександра Гненика, концертмейстера І категорії КЗ «Бахмацький районний Будинок культури»,



- Руслана Залозного, артиста вокального ансамблю КЗ «Бахмацький районний Будинок культури».



Культурні досягнення та традиції – це скарб, який треба свято цінувати. Тож збереження культурного спадку і шанування своїх видатних земляків є для нас не тільки приводом пишатися, але й запорукою подальшого культурного розвитку Бахмаччини.