/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:00

У КЗ «Бахмацький районний історичний музей імені М.Г.Яременка» відкрито виставку «Душі моєї кольори: живопис Василя Максимовича Іванова», на якій представлено майже 30 робіт художника. Твори митця несуть людям радість і втіху. У своїй творчості Василь Максимович звертався до різних мистецьких жанрів: пейзажу, натюрморту, портрету, виконував змістовні композиції. Малював усе, що вабило око, милувало душу - віддавався улюбленій справі. Найбільше робіт створив на схилі літ, можливо тому, вони сповнені філософським змістом.



У фондах музею роботи В.М.Іванова, написані олівцями, аквареллю... Левова частка художніх доробків - портрети, в яких автор намагався передати найтонкіші нюанси почуттів та переживань, прагнув розкрити характер, долю людини. Немало і сюжетних робіт, пов’язаних із реальними подіями, учасником яких художник був сам.



Особливо вражають квіти. Ніхто не залишиться байдужим до цієї неповторної земної краси. Митець створив і низку краєвидів улюбленого Бахмача, в одному з чарівних куточків якого Василь Максимович провів своє життя.



Наталія Шевченко, старший науковий співробітник