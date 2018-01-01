Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Жив серед нас митець

Жив серед нас митець

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:00

У КЗ «Бахмацький районний історичний музей імені М.Г.Яременка» відкрито виставку «Душі моєї кольори: живопис Василя Максимовича Іванова», на якій представлено майже 30 робіт художника. Твори митця несуть людям радість і втіху. У своїй творчості Василь Максимович звертався до різних мистецьких жанрів: пейзажу, натюрморту, портрету, виконував змістовні композиції. Малював усе, що вабило око, милувало душу - віддавався улюбленій справі. Найбільше робіт створив на схилі літ, можливо тому, вони сповнені філософським змістом.


У фондах музею роботи В.М.Іванова, написані олівцями, аквареллю... Левова частка художніх доробків - портрети, в яких автор намагався передати найтонкіші нюанси почуттів та переживань, прагнув розкрити характер, долю людини. Немало і сюжетних робіт, пов’язаних із реальними подіями, учасником яких художник був сам.


Особливо вражають квіти. Ніхто не залишиться байдужим до цієї неповторної земної краси. Митець створив і низку краєвидів улюбленого Бахмача, в одному з чарівних куточків якого Василь Максимович провів своє життя.


Наталія Шевченко, старший науковий співробітник

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове