Останні публікації
- Вірні обраній справі
- Окунусь в обитель цветов
- Жив серед нас митець
- Гартуймося!
- Вижити і зберегти людське обличчя (щодо Голодомору на батуринщині)
- Державне утримання духовенства Покровської церкви У Батурині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
- Победители кроса-гандикапа
- День працівників культури
- Трудівники сталевих магістралей
- Медична допомога пацієнтам з хворобою чи підозрою на COVID-19
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Жив серед нас митець
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:00
У КЗ «Бахмацький районний історичний музей імені М.Г.Яременка» відкрито виставку «Душі моєї кольори: живопис Василя Максимовича Іванова», на якій представлено майже 30 робіт художника. Твори митця несуть людям радість і втіху. У своїй творчості Василь Максимович звертався до різних мистецьких жанрів: пейзажу, натюрморту, портрету, виконував змістовні композиції. Малював усе, що вабило око, милувало душу - віддавався улюбленій справі. Найбільше робіт створив на схилі літ, можливо тому, вони сповнені філософським змістом.
У фондах музею роботи В.М.Іванова, написані олівцями, аквареллю... Левова частка художніх доробків - портрети, в яких автор намагався передати найтонкіші нюанси почуттів та переживань, прагнув розкрити характер, долю людини. Немало і сюжетних робіт, пов’язаних із реальними подіями, учасником яких художник був сам.
Особливо вражають квіти. Ніхто не залишиться байдужим до цієї неповторної земної краси. Митець створив і низку краєвидів улюбленого Бахмача, в одному з чарівних куточків якого Василь Максимович провів своє життя.
Наталія Шевченко, старший науковий співробітник
Детальніше...