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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:47

Бахмаччину звикли вважати аграрним краєм. І це недарма. Завдяки праці аграріїв, фермерів, переробників сільгосппродукції ми займаємо лідерські позиції з виробництва зернових та зернобобових культур, м’ясної та молочної продукції тощо.



Нещодавно аграрії Бахмаччини відзначили одне чи не з найголовніших професійних свят – День працівників сільського господарства. Це – свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі й у місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це – свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання. Кожного дня вони професійно, натхненно і самовіддано виконують свою роботу, яка вимагає неабияких знань, вмінь та бажання працювати.



Тож 13 листопада голова райдержадміністрації Світлана Мельник, заступник голови районної ради Віталій Дзюба, Бахмацький міський голова Павло Шимко привітали працівників сільського господарства зі святом та подякували за працелюбність, вірність обраній справі, любов до землі.

За традицією кращим з кращих працівників галузі вручено почесні відзнаки.



Відтак, за вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу, високий професіоналізм, визначні трудові досягнення та з нагоди Дня працівників сільського господарства Дипломом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України нагороджено Миколу Цапа, головного будівельника ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка».



За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників сільського господарства Почесною грамотою обласної ради нагороджено Володимира Лелюшка, начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації.

Бахмаччину звикли вважати аграрним краєм. І це недарма. Завдяки праці аграріїв, фермерів, переробників сільгосппродукції ми займаємо лідерські позиції з виробництва зернових та зернобобових культур, м’ясної та молочної продукції тощо.



Нещодавно аграрії Бахмаччини відзначили одне чи не з найголовніших професійних свят – День працівників сільського господарства. Це – свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі й у місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це – свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання. Кожного дня вони професійно, натхненно і самовіддано виконують свою роботу, яка вимагає неабияких знань, вмінь та бажання працювати.



Тож 13 листопада голова райдержадміністрації Світлана Мельник, заступник голови районної ради Віталій Дзюба, Бахмацький міський голова Павло Шимко привітали працівників сільського господарства зі святом та подякували за працелюбність, вірність обраній справі, любов до землі.

За традицією кращим з кращих працівників галузі вручено почесні відзнаки.



Відтак, за вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу, високий професіоналізм, визначні трудові досягнення та з нагоди Дня працівників сільського господарства Дипломом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України нагороджено Миколу Цапа, головного будівельника ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка».



За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників сільського господарства Почесною грамотою обласної ради нагороджено Володимира Лелюшка, начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації.

Почесними грамотами Бахмацької міської ради нагороджено:



- Петра Томченка, водія автотранспортних засобів ТОВ «СП «Агродім»,



- Віктора Ганжару, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва ТОВ «СП «Агродім»,



- Ігоря Киряхна, водія автотранспортних засобів філії «Батьківщина» СТОВ «Надія»,



- Наталію Обмачівську, оператора машинного доїння філії «Батьківщина» СТОВ «Надія»,



- Олександра Гусола, водія автотранспортних засобів ФГ «Бахмацьке»,



- Володимира Живодіра, тракториста-машиніста сільського господарського виробництва ФГ «Бахмацьке»,



- Віктора Гурина, водія автотранспортних засобів ПП «УКР-АГРОТРАНС»,



- Сергія Євтушенка, тракториста-машиніста сільського господарського виробництва ПП «Укр-Агротранс»,



- Володимира Ковтуна, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва ПП «Укр-Агротранс»,



- Сергія Бридковського, пекаря ФГ «Булах Василь Миколайович»,



- Олександра Солодька, оператора тваринницьких комплексів та механізованих ферм ПСП «Авангард»,



- Василя Горлача, директора ТОВ «Агролайф Інвест».



Бажаємо вам, шановні аграрії Бахмаччини, здоров’я, добробуту і благополуччя в усьому. Нехай ваша природна мудрість і досвідченість, невтомність і наполегливість стануть запорукою добрих засівів, рясних сходів та щедрих ужинків, а вміле господарювання та постійне вдосконалення своєї роботи забезпечать вигідний збут вирощеної продукції. Нехай і надалі Бахмацька земля щедро колоситься пшеницею та засівається добром.



Сектор з інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю апарату РДА