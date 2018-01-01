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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 27 листопада 2020, 10:04

З початку поточного року на території району виникла 81 пожежа, у тому числі 35 пожеж у природних екосистемах, унаслідок яких троє людей загинуло та дві травмовано.



13 листопада поточного року в смт. Дмитрівка сталася пожежа житлового будинку. На місці пожежі виявлено тіло господарки гр.К., 1958 р.н.

Рятувальники району закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті!

Бахмацький районний відділ У ДСНС України у Чернігівській області вкотре інформує, що за статистикою саме в осінньо-зимовий період кількість пожеж у будинках різко збільшується. З настанням холодів люди почали обігрівати помешкання найбільш доступним для них способом – хтось умикає електрообігрівачі, дехто починає топити печі.



Перевантаження електромереж масовим увімкненням обігрівачів, використання некаліброваних плавких вставок - «жучків» та неправильне облаштування печей і призводить до пожеж.



Пам’ятайте, що протягом опалювального сезону необхідно забезпечити проведення очищення димоходів та печей від сажі та необхідно знати, що забороняється експлуатувати печі та інші опалювальні прилади без протипожежних передтопкових листів, виготовлених з негорючого матеріалу розміром не менше 0,5 x 0,7 метра.



Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та оселі від негативних наслідків пожежі.



Володимир БУЛИГА,

т.в.о.начальника Бахмацького

РВ УДСНС України у Чернігівській області