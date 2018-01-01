/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 27 листопада 2020, 12:40

Обмеження у торгівлі і культурно-масових заходах, викликані з поширенням коронавірусом, завдали значних незручностей багатьом. Зіштовхнувся з ними і сам, коли виникла потреба придбати дещо з господарських товарів. Зазвичай, робив покупки на ринку, але тепер у вихідні базар – не друг, працюють лише реалізатори продуктів.



Тут і згадав про магазин „Гранд”, що притулився до гуртожитку на Першотравневій. Свого часу бував тут досить часто, та якось забулось. І тепер, отоварившись і розрахувавшись, уже збирався йти, як угледів сусідку. Вона і привернула увагу до ціни на рибу. У цьому орієнтуюся, то погодився, що у „Гранді” дешевше. Покупчиня підказала, що ціни нижчі й на інші продукти.



Цей епізод мого буття залишився б непримітною подією, коли б не згадав газетну рубрику, де самі ж читачі „Порадника” називали торгівельні точки з найнижчими і найвищими цінами. Пропоную відродити той задум, сьогодні так актуальне питання економії, що кожна копійка на рахунку, особливо у пенсіонерів.



До того ж у „Гранді” досить широкий вибір товарів побутового вжитку. Важливо, доступ до них карантин не обмежує. Зайдіть у магазин хоча б з допитливості, упевнений, щось придбаєте.



Подякуєте за це вашого вірного слугу

Миколу Щербача