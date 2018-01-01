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Є такий романтик...

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 27 листопада 2020, 13:42

Микола Іванович Моринець – невиправний романтик, у голові потомственого козака роїться стільки ідей, що вистачило б на цілий гурт. Задуми у нього реалістичні, просто не таланило знайти компаньйона з таким широким мисленням, тому з реалізацією справа гальмується. Мріяв він опанувати сільський туризм, адже Присеймів’я благодатний край. Був задум відродити конярство, галузь започатковану Героєм Соціалістичної праці Василем Максимовичем Сіденком. Відшукав і заохотив аж у Москві зацікавлених відбудувати садибу відомого на весь світ художника Миколи Ге. Здавалось, справа зрушується, та події на Донбасі прирекли ті плани...


Про все це згадуємо у його батуринській квартирі, що є складовою двоповерхового будинку колишнього ДРСУ. Дивуюся височенним стелям двоповерхового помешкання, до якого долинає дихання сусідньої асфальтівки. Звертаю на це увагу господаря.


- Знаю. Якраз це і зацікавило свого часу. Близькість автостради – найпереконливіший аргумент для бажаючого зайнятися підприємництвом. Мав на те особисті плани. Гляньте, дві кімнати – площа майже 50 квадратів, до стелі 3м 20 см – розташовуй стелажі у два яруси. Був задум відкрити придорожню аптеку, уже і перші домовленості відбулися. Проблеми виникли на рівному місці – мамі додалося років, просить не від’їжджати далеко. Прийдеться продавати, Батурин тепер не для мене. Погодився б поміняти квартиру на зерновоза, є одна задумка...


Усе це перебрав у пам’яті вже дома, згадав, як мріяв обзавестися житлом у курортному тоді ще селищі. Вирішив розповісти у газеті, може, „Порадник” зарадить комусь перегорнути нову сторінку власного життя. Був би задоволений.


Борис Бобришев

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