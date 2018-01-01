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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 грудня 2020, 11:20

27 листопада 2020 року відбулося ІІ пленарне засідання першої сесії Бахмацької міської ради восьмого скликання.



Гурин С.М., голова ТВК, оголосив Постанову Бахмацької міської територіальної виборчої комісії про обрання депутатом Бахмацької міської ради восьмого скликання Іванюка М.М.



Далі сесія продовжила роботу згідно затвердженого порядку денного. Депутати схвалили напрацьований робочою групою Регламент Бахмацької міської ради та затвердили Положення про відділи: економіки, публічних закупівель та громадського транспорту; житлово-комунального господарства та організації благоустрою; освіти, сім’ї, молоді і спорту; земельних ресурсів, екології та агропромислового комплексу та сектору культури і туризму; Центр надання адміністративних послуг. Затверджено Положення про ЦНАП.



У зв’язку із утворенням Бахмацької міської територіальної громади прийнято рішення про початок реорганізації Курінської, Тиницької, Красилівської, Стрільницької, Пісківської, Григорівської, Халимонівської, Фастовецької, Біловежівської та Бахмацької сільських рад шляхом приєднання до Бахмацької міської ради.



Міський голова вніс на затвердження сесії кандидатури на посади старост майбутніх старостинських округів, які були підтримані депутатами шляхом поіменного голосування.



Заступником Бахмацького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради затверджено Карпенка А.А., заступником з питань житлово-комунального господарства – Варчака А.А., заступником з питань гуманітарної сфери – Книгу С.В. На посаду керуючої справами виконкому міської ради затверджено Швидченко Т.М.



Депутати одноголосно підтримали Звернення підприємців Бахмаччини до народних депутатів України про збереження спрощеної системи оподаткування.



https://bakhmach-mr.gov.ua/