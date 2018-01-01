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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 грудня 2020, 11:51

Напередодні Дня Збройних сил України при зустрічі з депутатом обласної ради Валерієм Петровичем Колошею дізнався, що голова правління ГО «Районна спілка ветеранів Афганістану (воїнів- інтернаціоналістів) та воїнів АТО і ООС” хотів привітати читачів „Порадника”зі святом.



В автора ж народилася ідея зробити інтерв’ю, то відразу „пішов у наступ”.



- Цікаво, якою хочете бачити цьогорічну урочистість?



- Звісно, в умовах миру. Упевнений, це найважливіше і для військових, і для нас, цивільних. А ще - усім здоров’я, щастя, благополуччя...



- Якою уявляється вам армія завтрашнього дня?



- А давайте, згадаємо, якою була вона не так давно. Пригадуєте, як збирали для ВСУ макарони, картоплю, тушонку – усе їстівне. Раді були наші воїни теплому одягові – навіть в’язаним шкарпеткам і теплим рукавичкам, не вистачало на фронті сучасної зброї, медикаментів, пального...



Знаємо, сьогодні всім цим українське військо забезпечене. На передову надійшло новітнє озброєння, а воїни навчилися ефективно його застосовувати.



Проте не лише перелічені речі впливають на бойовий дух наших захисників. Наприклад, бійці ООС потребують і нашої моральної підтримки. Вони цінують добре слово, у шані пісня. Знаю це із власних спостережень, адже кілька раз відправлявся на лінію зіткнення на Донбас. Колектив нашого ПСП „Пісківське” передавав на передову гуманітарну допомогу, дітлахи місцевої школи виготовляли для фронтовиків корисні у побуті вироби, зігрівали душі бійців промовистими рядочками вітальних листівок. Повірте, найбільше зворушувало бійців не одяг, взуття і смачності, а пісня, живе художнє слово учасників мистецьких гуртів, які брали участь у подорожах на ООС.



- Під час ваших неодноразових відряджень на лінію зіткнення заходила розмова з військовими, що треба зробити для більшої ефективності армії?



- Не є спеціалістом у військових питаннях, тому і проблем подібних у спілкуванні зі мною не торкалися. Проте запам’ятався виступ одного із офіцерів ООС. Він подякував аграріям за нашу сільську працю, яка забезпечує хлібом і м’ясом, молоком і олією, яка взуває і одягає воїнів. „Ми стоїмо на сторожі мирної вашої праці, а ви турбуєтесь за наш стіл і до столу...” - говорив командир бригади.



- Нещодавно відзначали інше свято – День працівника сільського господарства. Упевнений, вам не важко згадати основні показники господарської діяльності підприємства.



- Вважається, що курчат рахують восени. Щодо економічних показників, то на їх краще посилатися за підсумками року. Одначе, вже міг би назвати здобутки у рослинництві і тваринництві, є у нас досягнення у переробці власної продукції і у засвоєнні новітньої сільськогосподарської техніки. Ці здобутки тим вагоміші, що напрацювали їх в умовах примхливої цьогорічної погоди, а про короновірус уже і згадувати не хочеться.

Скажу так: «Колектив ПСП „Пісківське” потрудився так, що нам не соромно звітуватися перед нашими воїнами, які вберігають нас».



Борис Бобришев