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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:58

Нині надзвичайно актуальною є проблема забезпечення медичних закладів Бахмаччини кваліфікованими спеціалістами. Міграційні процеси, велика плинність кадрів, відсутність житла для лікарів ставлять під загрозу якість та доступність медичної допомоги для населення. Особливо брак кадрів відчувається наразі у період пандемії коронавірусної хвороби.



Тож з метою соціального захисту, залучення та закріплення молодих спеціалістів-лікарів, на виконання районної програми «Забезпечення лікарів Бахмацького району службовим житлом» та, враховуючи клопотання Бахмацької центральної районної лікарні, придбано двокімнатну квартиру для молодих спеціалістів-медиків – Івана та Інни Воронів.



Іван та Інна немісцеві, чоловік родом із Закарпаття, а дружина - з Чернігівщини. За спеціальністю Іван – ортопед-травматолог, а Інна – невропатолог. За невеликий період роботи молоді лікарі вже встигли позитивно зарекомендувати себе нарівні з багатьма іншими досвідченими лікарями. Зокрема, Іван Іванович – фанат своєї справи, постійно опановує та запроваджує нові методики лікування пацієнтів, які потребують і новітнього обладнання. Зважаючи на це, з районної казни виділені кошти в сумі понад 400 тис. грн. на придбання системи шейверної артроскопічної, яка призначена для розтину, згладжування і видалення тканини або дрібної кістки. Іншими словами – це якісне та високотехнологічне обладнання, яке дозволить робити малоінвазивні артроскопічні операції під відеоконтролем. До речі, таке сучасне медичне обладнання на Чернігівщині є лише в обласній та Чернігівській міській лікарнях.



Тож сьогодні голова райдержадміністрації Світлана Мельник у присутності генерального директора КНП «Бахмацька ЦРЛ» Сергія Чалого виконала приємну місію - передала ключі від новенького помешкання молодій родині лікарів – Івану та Інні Воронам.



- Фаховий лікар має бути вмотивованим, мати гарні умови на роботі, отримувати гідну зарплату, бути забезпеченим житлом. Така робота проводилася на Бахмаччині і раніше, і проводиться активно нині, - зазначає Світлана Мельник.



Квартира придбана за кошти районного бюджету на первинному ринку – в новозбудованому цегляному будинку, що по вул. Героїв Крут у м. Бахмач. Загальна площа помешкання – 54,4 м2, а вартість житла становить 450 тис. грн.



Вітаємо родину Воронів з новосіллям! Побажаємо молодим фахівцям подальшого професійного зростання та родинного благополуччя.



Сектор з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації