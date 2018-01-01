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Нетелі - це велика допомога людям

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 11 грудня 2020, 13:01

Жителі села - народ працьовитий, дають толк і городам, і пасікам, і садкам, і живності. В особливій пошані завжди були корівки, які дають у достатку молочні продукти до столу. А для багатодітних родин - це ще й реальне фінансове джерело.


У рамках виконання заходів районної Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Бахмацького району на 2016-2020 роки, 7 грудня передано племінну корівку багатодітній родині Дейнекам з села Красне.


Фінансове забезпечення Програми здійснювалося за рахунок виділення коштів з обласного бюджету для закупівлі нетелей та передачі їх на безповоротній основі сільським багатодітним сім’ям.


Нетель української червоно-рябої молочної породи придбано на племінному заводі ПСП «Пісківське».


Для сім’ї Наталії та Максима, в яких росте 5 неповнолітніх дітей, це буде значною допомогою в їхньому господарстві.

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