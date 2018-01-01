/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:58

Щорічно 14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Не став цей день винятком і цьогоріч, хоча заходи відбувалися у „фронтовому” режимі. Василь Дахно - голова районної організації Українського фонду допомоги інвалідам Чорнобиля остудив моє бажання взяти участь у зібранні.

- Ми свідомо звужуємо коло присутніх, упевнений, наше рішення не потребує пояснень.



Розійшлися на тому, що зустрінемося пізніше, і він розповість про найактуальніше. Так і зробили.



- Запросили на наше свято лише десятьох ліквідаторів, а ще захотіли бачити у своєму гурті керівництво міста і району.



Відвідали церкву, запалили свічки. За давньою традицією вирушили до меморіального комплексу чорнобильців. Священник отець Володимир здійснив літію.



Присутні поклали до підніжжя стели живі квіти. Після стислих привітань кільком нашим побратимам вручили нагороди. Так Михайло Петрович Богун отримав Почесну грамоту обласної ради, Сергій Юхимович Бєлий та Михайло Якович Родной нагороджені Почесними грамотами міської ради.



Відзначені і Станіслав Дмитрович Стрілець та Микола Іванович Поправка – їх відзначено Почесними грамотами районної ради і райдержадміністрації.



Мали вручити ще одну відзнаку – Подяку від обласної держадміністрації, але її володар, Олександр Іванович Дергач, не зміг дістатися з-за ожеледі. Проте нагорода відшукає ліквідатора пізніше. На жаль, у наш гурт уже ніколи не повернуться Володимир Петрович Комар і Василь Іванович Іващенко - ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у найнебезпечнішому 1986 році, які залишили наш світ майже напередодні. Світла їм пам’ять.



Підходили до гранітних плит з іменами учасників ліквідації аварії. Згадували багатьох і багато про що.



Вдалося приборкати таке лихо.



Спілкувався

Борис Бобришев



P.S. Зі Щучої Греблі зателефонувала Світлана Миколаївна Прохорська: „Згадайте про мого земляка. Володимир Шашенок - інженер-наладчик систем автоматики був першим, хто захистив нас від страшної біди (помер о 5-ій ранку в Прип’ятській МСЧ-126 від перелому хребта і множинних травм). У рідній його школі у Дмитрівні є стенд, який розповідає про подвиг щучогребельця”.

Ще раніше вийшов на зв’язок Григорій Володимирович Данько, попросив привітати чорнобильців з їх святом. Дзвонив із Сербії з Чемпіонату Світу, хай трохи із запізненням все ж привітає наших рятівників.