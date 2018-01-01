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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 25 грудня 2020, 10:17

Яким був перший рік систематичних занять для батуринських скандинавів?

Звичайно, хотілось би звернути увагу на користь занять скандинавською ходьбою. Чимало літератури і думок є, та все зводиться до підтримки фізичної активності людини. Усім відомо, що з віком старіють, слабшають м’язи, погіршується робота суглобів і хрящів, долають різні недуги. Ось тоді і виникає думка про заняття фізичними вправами. Саме з таких міркувань і об’єднали свої зусилля, тепер бачимо, колективні заняття і стимулюють, і зобов’язують, і заохочують. Постійність - перше правило, а друге - поступовість навантажень. Так за рік занять здолано понад 550 кілометрів історичних окраїн Батурина, по заплавах, протоках Сейма, озерах. Відвідали Обирок, Матіївку і Мости, дихали смолистим повітрям лісів, ходили польовими дорогами, стежками і луками серед квітучих трав.



Для контролю підготовки проводили змагання «Пагорби Кочубейського саду», брали участь у всеукраїнських змаганнях із скандинавської ходьби. До занять долучились більше 30 легкоатлетів з Батурина, Конотопа та Бахмача. То ж в переддень Нового року і зібрались підвести підсумки. Подяки активним учасникам від міськради вручила її представник Ірина Койда.



Прозвучали вірші Зінаїди Циганій (Батурин), Раіси Троценко (Конотоп), Володимира Степаненка (Бахмач). А батуряни Надія Журавель, Ніна Шумейко та Вікторія Огієвська під акомпанемент баяніста Валерія Брагінця привітали присутніх піснями про славну нашу землю. Наша учасниця Ія Крупська (м. Бахмач) порадувала чудовою грою на скрипці.



От і підвели підсумок, переконались - необхідно продовжувати почату справу, адже так багато ще не звідано, не пройдено доріг, так багато попереду цікавих зустрічей. Усі бажаючі, долучайтесь! Здоров’я, чудовий настрій, знайомство з історією рідного краю, з природою стануть вам нагородою. До нових зустрічей на заняттях.



P.S. Завершуючи спортивний рік, члени ДМК «Гармонія» взяли участь у відкритій першості з легкої атлетики ДЮСШ «Барс» міста Шостки. Відбувалося дійство у затишному манежі. Підсумки підбивали за результатми змагань у трьох видах. Відзначились Грета Машаріпова (с. Курінь) - друге та Ганна Зубко (с. Піски) - третє місце. А Олександр Верещак (м. Бахмач) виборов друге місце в бігу на 40 метрів.



Велику вдячність учасники поїздки висловлюють спонсору, Колоші Валерію Петровичу - директору ПСП «Пісківське», за надану матеріальну допомогу та транспорт.



Сергій Пулінець, м.Батурин