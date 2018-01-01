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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 25 грудня 2020, 11:30

Погодьтеся, прилавки ломляться від продуктів, а що з’їсти не знаємо. Приїлися ковбаси з різними назвами та з однаковим смаком, всі з домішками, ароматизаторами, консервантами, наповнювачами і нерідко - без м’яса. А часом так хочеться прикрасити стіл чимось і корисним, і смачненьким з асортименту страв наших бабусь. От і звертаємо вашу увагу на продукцію доморощеного підприємця Олександра Трохимовича Корецького.



Тепер, якщо у вас виникне бажання зробити стіл більш вишуканим і святковим, виручить саме він, запропонувавши вам домашні копченості: сало і м’ясо, крильця і ковбаси – м’ясні і кров’янку. Ви можете порадувати себе українським ковбиком, який нагадає смак дитинства, гостювання у дідуся й бабусі, ароматну свіжину.



Пригадуєте кров’янку, шиплячу сковороду із засмаженими шматками сала і м’яса, чавунки із киплячим лівером. Усе це маєте змогу придбати у нього на базарі. А якщо полюбляєте чаклувати на кухні, то радимо звернути увагу на звитий у спіраль полуфабрикат сирої домашньої ковбаси. Запевняємо, подана гарячою, вона приємно здивує ваших і домочадців, і гостей. Можете почаклувати над курячими чи качиними тушками, є у асортименті підприємця як сирі так і копчені. Подбав він навіть про любителів смакувати свинячими вухами. Тільки закопчені дровами з вишні, вони мають неповторний аромат і смак. Найчастіше пропоновані ним продукти виготовлені у традиціях домашньої кухні. А якщо потурбуєтесь і натрете хріну - усе м’ясне буде ще смачніше.



Скоро Новий рік. А потім Різдво і Новий Старий Рік. А між ними ціла низка урочистостей – Святвечір з Кутею, день святого Василя. Отже, подбайте, щоб стіл був достойний уваги тих, хто сяде до нього. Особливо порадіють смачностям дітлахи.



За звичкою багато хто шукає Олександра Трохимовича у м’ясному павільйоні, насправді ж він тепер чекає на нас у продуктовому. Якщо виникне потреба замовити щось особливе, або захочете переконатись у наявності якогось з продуктів, можна скористатися телефоном 097-975-0408.



Вітаємо всіх з прийдешнім Новим Роком і сподіваємося, що наша інформація стане вам у нагоді.



Анастасія Поправко, Оксана Костриця