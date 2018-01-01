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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 25 грудня 2020, 12:33

16 грудня військовий комісар Бахмацького РТЦК та СП Віктор Московченко та заступник військового комісара Сергій Гриценко відвідали родини загиблих військовослужбовців Бузовського Володимира Олександровича та Кияниці Романа Вікторовича. Синів загиблих Кирила та Артема привітали з Днем Святого Миколая і новорічними святами та вручили подарунки.



Разом з тим Бахмацький РТЦК та СП не забуває про родину загиблого військовослужбовця Кошмала Сергія Станіславовича, яка проживає в Львівській області, м. Сокаль. Сину загиблого, Святославу, також було відправлено подарунок та привітальну новорічну листівку.



Допомогу в закупівлі подарунків надало «ТОВ Агродмитрівське» (керівник Литвиненко Олександр Олексійович та заступник Осадчий Сергій Володимирович).



Військовий комісар

Бахмацького РТЦК та СП,

майор В.Московченко