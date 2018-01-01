Останні публікації
- Поздоровили зі святами
- Лікарі-рятівники
- До вашого столу
- Працюємо в одному руслі
- Річниця батуринських скандинавів
- Сегодня известный ютуб-блогер Сергей Нужный с размахом отмечает свой 37-й День Рождения. (Фото. Видео)
- Приборкали лихо
- Хто калини наламає, того хвороба оминає
- Посуд батуринського гетьманського двору
- Про затвердження мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Поздоровили зі святами
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 25 грудня 2020, 12:33
16 грудня військовий комісар Бахмацького РТЦК та СП Віктор Московченко та заступник військового комісара Сергій Гриценко відвідали родини загиблих військовослужбовців Бузовського Володимира Олександровича та Кияниці Романа Вікторовича. Синів загиблих Кирила та Артема привітали з Днем Святого Миколая і новорічними святами та вручили подарунки.
Разом з тим Бахмацький РТЦК та СП не забуває про родину загиблого військовослужбовця Кошмала Сергія Станіславовича, яка проживає в Львівській області, м. Сокаль. Сину загиблого, Святославу, також було відправлено подарунок та привітальну новорічну листівку.
Допомогу в закупівлі подарунків надало «ТОВ Агродмитрівське» (керівник Литвиненко Олександр Олексійович та заступник Осадчий Сергій Володимирович).
Військовий комісар
Бахмацького РТЦК та СП,
майор В.Московченко
Детальніше...