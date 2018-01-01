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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Четвер, 31 грудня 2020, 11:17

Мій колега - позаштатний кореспондент „Порадника” Юрій Прокопович Вовкогон похвалився, що пригостить під новий рік щойно зібраними грибами. Тій заяві не дуже здивувався, бо батуринський краєзнавець і знавець природи Олександр Костянтинович Кодаков на свіжі гриби серед зими запрошував ще років 35 тому. Тоді в кінець грудня прийшла відлига, він звернув увагу на похилений стовбур старої яблуні, щедро вкритий зимовими опеньками. На такі гриби, як правило, ми уваги не звертаємо, оскільки вважаємо їх неїстівними. Ніжка у них коричнева, довжиною близько 7 см, а м’якоть - біла, смачна і пахуча. З осені по весну зростають групами, можуть зустрічатися навіть під снігом.



Юрій Прокопович же збирає рядовки. Запримітив грибну ділянку і частину зібрав, а решту залишив на потім. А погода в черговий раз показала свій характер – пішов сніг, приморозило.



- Все рівно грибів свіжих до новорічного столу добуду, - ділився хуторянин. - Підхожу до цього принципово. Навіть лопатою відкидаю сніг, а до „плантації” доберусь. Хочу засвідчити, як корисно жити на хуторі серед природи. Збирати гриби люблю з малих літ, заняття це корисне і приємне. На жаль, поруч ліси не ростуть, а їхати прахами – не маю часу. Живу на мальовничому хуторі Грушевому. Колись, як корів було доволі і виганяли наших Лисок в поля і на луки, на місцях випасання стрічалися печериці. Це ті, що у магазині йменуються шампіньйонами. Вони майже як м’ясо - містять значну кількість білків, годяться для перших і других страв, дружина полюбляла готувати з них начинку для пирогів. З грибів роблять прекрасні заготовки на зиму.



Тепер худоби – кіт наплакав, то печериці – рідкісний гість, частіше лише у спогадах.



Інша справа – рядовки, не вибагливий грибок і, головне, ні з яким не сплутаєш…



Домовились, що з лопатою по гриби він вирушить у вівторок. «Накопає» грибів, ще й зробить фото. А тут графік випуску газети несподівано змістили на день вперед – наші плани зламалися.



Та урожай Юрій Прокопович все ж добуде, а знімок використаємо у наступних випусках «Порадника».



Борис Бобришев