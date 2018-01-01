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Народний депутат - малечі!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Четвер, 31 грудня 2020, 11:49

Останній робочий день минулого тижня у всіх загальноосвітніх школах, навчально-виховних закладах і дитячих садочках Бахмаччини починався звично. Учні початкової ланки, від першачків до четвертокласників, освоювали грамоту, вихованці НВК, крім знань, набували вміння, а найменшенькі вчилися першим крокам у світ людської спільноти. Починалося досить буденно, та завершився робочий четвер далеко незвично, бо кожного з кількох сотень дітлахів розважив приємний сюрприз. Потурбувався про це народний депутат – наш нещодавній обранець Анатолій Григорович Гунько.


Саме депутат Верховної Ради України подбав про солодкі подаруночки для дітей. Сьогоднішню малечу цукерками не здивуєш, більше пораділи за своїх підопічних дорослі – учителі, класоводи, вихователі. На жаль, особисто Анатолій Григорович прибути до нашого підростаючого покоління не зміг, але доручив виконати цю приємну місію не менш авторитетному нашому землякові, депутату обласної ради Валерію Петровичу Колоші.


Саме козацький отаман відвідав згадані вище заклади, вручив депутатські гостинці.


Діти дякували гуртом, лунало звичне: „Спасибі!”


Не втрималися і їх наставники: теж дякували і просили переказати Анатолію Григоровичу відвідувати Бахмаччину особисто, аби втілювати накреслення своєї передвиборчої програми у реальне життя. Висловлювали впевненість, що Гунько своїх виборців не підведе.


Борис Сєдач

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