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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Четвер, 31 грудня 2020, 12:20

Погодьтесь, дітлахи дуже полюбляють зимові свята і з великим нетерпінням чекають на них! Взагалі ці казкові дні дарують кожному віру у здійснення найзаповітніших мрій, закладають у дитячі душі світлі почуття доброти, радості й втіхи. Малеча пише про свої бажання Святому Миколаю, сподівається на новорічні та різдвяні дива.



У ці дні особливої турботи потребують діти соціально вразливих категорій населення.



Нещодавно голова райдержадміністрації Світлана Мельник передала солодощі для дітей учасників АТО/ООС представникам двох громадських організацій, а саме: «Бахмацька районна територіальна спілка товаришів-воїнів АТО» та «Бахмацька районна спілка ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) та воїнів АТО і ООС». До речі, списки дітей були попередньо узгоджені із вищезгаданими громадськими організаціями, із зазначенням імені та віку дітей, для яких були придбані солодощі. Загалом за кошти районного бюджету було придбано 141 подарунок, загальною вартістю майже 30 тис. гривень.



Не оминули увагою й інші категорії. Цьогорічна акція «Подарунки від Святого Миколая» охопила 346 дітей, які отримали солодкі новорічні подарунки. Це 268 дітей із багатодітних сімей, які навчаються у початкових класах, 8 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і знаходяться під соціальним супроводом, 10 прийомних сімей та 60 дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Ці подарунки були придбані за кошти районного бюджету.



Новий рік — це час подарунків, приємних миттєвостей, коли навколо лише добро, магія і казка. Діти з трепетом чекають приходу Нового року і зустрічають його з незвичайним захопленням. Для кожної дитини новорічне свято — це казка, таємничість, несподівані подарунки і чарівництво. І саме ми, дорослі, маємо створити всі належні для того умови, подбати про те, щоб ці свята залишили приємну згадку в душах дітлахів, посіяли зерна любові та добра.



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