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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Четвер, 31 грудня 2020, 12:53
Незалежна районна газета „Порадник” запитана не лише на теренах Бахмаччини. Читають її на Талалаївщині, Коропщині, Борзнянщині. Саме в останньому регіоні „Порадник” передплачують найохочіше. Чи від того, що стала газета читабельнішою, чи вплинув переустрій районів, наших читачів лише у Великій Загорівці стало більше удвічі. Редакція з цього приводу висловлює задоволення. Разом з тим сповіщаємо, хто не встиг оформити „Порадник” на 2021 рік, маєте можливість надолужити згаяне - компанію по передплаті Незалежної районної газети подовжено до 11 січня. То ж покваптеся.
Наших читачів щиро вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим і бажаємо у 2021 найкращих новин, міцного здоров’я, благополуччя і приємних зустрічей на газетних шпальтах.
Колектив редакції
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