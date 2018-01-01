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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Четвер, 31 грудня 2020, 12:53

Незалежна районна газета „Порадник” запитана не лише на теренах Бахмаччини. Читають її на Талалаївщині, Коропщині, Борзнянщині. Саме в останньому регіоні „Порадник” передплачують найохочіше. Чи від того, що стала газета читабельнішою, чи вплинув переустрій районів, наших читачів лише у Великій Загорівці стало більше удвічі. Редакція з цього приводу висловлює задоволення. Разом з тим сповіщаємо, хто не встиг оформити „Порадник” на 2021 рік, маєте можливість надолужити згаяне - компанію по передплаті Незалежної районної газети подовжено до 11 січня. То ж покваптеся.


Наших читачів щиро вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим і бажаємо у 2021 найкращих новин, міцного здоров’я, благополуччя і приємних зустрічей на газетних шпальтах.


Колектив редакції

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