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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Середа, 06 січня 2021, 14:58

До редакції "Порадника" звертається все більше громадян, у зв"язку з істерією, що роздмухується в соціальних мережах про начебто безліч фур зі сміттям, що вивантажуються на міському полігоні твердих побутових відходів під Пісками. За коментарем ми звернулися до Бахмацької міської ради. Оперативно надійшла відповідь, яку і публікуємо на наших шпальтах.

У процесі своєї життєдіяльності людина, навіть не бажаючи того, є причиною невпинного збільшення кількості побутових відходів.

Тому проблема утилізації сміття, його переробка і вторинне використання є дуже важливою і актуальною на сьогодні. Доки Україна тоне у мільярдах тонн сміття й промислових відходів, Європа широко використовує такі відходи у найрізноманітніших сферах виробництва, ще й непогано на цьому заробляючи.

У зв`язку з об`єднанням міської громади з сільськими територіальними громадами кількість твердих побутових відходів також щоденно збільшується, з’являються або ростуть несанкціоновані сміттєзвалища.

Вже декілька років тому Бахмацькою міською радою було впроваджено роздільний спосіб збирання сміття. Але мало збирати скло, пластик, органічне сміття окремо, а складувати невідсортовану частину на полігоні. Потрібна подальша його переробка. Тому проблема цивілізованого поводження з побутовими відходами, впровадження сучасних методів його утилізації – саме на часі. Це вимога і законодавства України.

З метою приведення відносин щодо поводження з твердими побутовими відходами на території полігону/сміттєзвалища до вимог чинного законодавства України, Бахмацьким КВП «Комунальник» було укладено договір про співробітництво з ТОВ «ПРОМ ЕКО ЕНЕРДЖІ ГРУП», яке зареєстроване у м. Бахмачі, стосовно облаштування полігону ТПВ спеціальними технічними засобами (обладнанням) для сортування скла, паперу, пластику, переробки та утилізації відходів, які накопичуються на території громади. Лінія сортування має бути встановлена вже до кінця І кварталу поточного року.

У відповідності до зазначеного вище договору, на платній основі пробна партія неущільнених твердих побутових відходів з метою відпрацювання логістики маршруту та підготовки до першого сортування була завезена протягом грудня-січня в обумовленому обсязі на міський полігон ТПВ.

Підприємство-контрагент має виконати усі договірні зобов’язання та з дотриманням всіх процедур розпочати процес отримання необхідних дозволів для проектування і будівництва виробничих потужностей з безпечної переробки твердих побутових відходів, як об‘єкта власних інвестицій.

Сподіваємось, що ці заходи та співпраця з приватним інвестором дадуть можливість створити нові робочі місця, здобути іще додаткове джерело для наповнення місцевого бюджету, а головне - зробити теторію нашої громади екологічно чистішою, при цьому не витрачаючи, а навпаки заробляючи на цьому кошти.