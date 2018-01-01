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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Мирний протест у Бахмачі
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 15 січня 2021, 18:28
15 січня 2021р бахмачани приєдналися до Всеукраїнської акції проти підвищення тарифів.
Акція проходила на Площі Героїв Небесної сотні. Початок о 9-00.
Зібралося близько сотні небайдужих бахмачан. Результат зборів - підписане звернення до депутатів і міського голови Павла Шимка. Текст звернення читайте в найближчому номері "Порадника".
Дивіться відео у фейсбук-спільноті "Порадника".
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