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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 15 січня 2021, 18:28

15 січня 2021р бахмачани приєдналися до Всеукраїнської акції проти підвищення тарифів.

Акція проходила на Площі Героїв Небесної сотні. Початок о 9-00.

Зібралося близько сотні небайдужих бахмачан. Результат зборів - підписане звернення до депутатів і міського голови Павла Шимка. Текст звернення читайте в найближчому номері "Порадника".

Дивіться відео у фейсбук-спільноті "Порадника".