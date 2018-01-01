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Подарунки під ялинкою

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Вівторок, 19 січня 2021, 11:27

Новорічні свята символізують втілення дитячих мрій та віру у диво. Особливо це стосується бажань дітей, позбавлених у житті найважливішого, - батьківського тепла та материнської ласки.


Бахмацька міська рада разом із працівниками Будинку культури організували новорічно-різдвяне свято для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей. Весело і активно провели дітлахи своє дозвілля: танці, хороводи, конкурси, ігри – усе було до снаги. Присутні перебували в атмосфері казки, оплесками зустрічаючи усіх учасників святкового дійства.

Новорічні подарунки Бахмацький міський голова Павло Шимко вручив дітям із 50 сімей міста, у яких виховуються понад 130 дітей. Це порадувало дітей найбільше. А дорослим приємно було бачити усмішки на дитячих обличчях, радість в очах, гарний настрій.


Отож нехай дитинство буде щасливим, яскраві враження та позитивні емоції супроводжують дітей у щоденному житті, а не лише у свято.


Світлана Яременко

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