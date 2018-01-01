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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 19 січня 2021, 22:26

Як і обіцяв "Порадник", пропонуємо вашій увазі частину 2 відео мирного протесту бахмачан від 17 січня 2021р, так званий "Похід до мера".

Переглянувши її, ви дізнаєтеся:

- Де і коли вирішиться питання піднятих тарифів за газ, доставку газу та електроенергію;

- Що буде на 1 поверсі приміщення Бахмацької міської ради...

- Чому мер міста П.Шимко не спілкується з питань життєдіяльності міста в соцмережах, в тому числі у спільноті "Підслухано Бахмач";

- Що буде зі сміттям бахмацьким та львівським...

- Коли наступна сесія Бахмацької міської ради та інше...