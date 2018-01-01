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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 10:15

Бахмацька районна державна адміністрація згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» реорганізується шляхом приєднання до Ніжинської районної державної адміністрації, розташованої в адміністративному центрі Ніжинського району, який утворений постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів».



Відповідно до розпорядження в.о. голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 січня 2021 року № 5 «Про реорганізацію Бахмацької районної державної адміністрації» утворено комісію з реорганізації юридичної особи – Бахмацької районної державної адміністрації.



15 січня внесено рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо припинення юридичної особи - Бахмацької районної державної адміністрації в результаті реорганізації шляхом приєднання до Ніжинської районної державної адміністрації.