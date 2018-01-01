Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Бахмацької рда не буде

Бахмацької рда не буде

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 10:15

Бахмацька районна державна адміністрація згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» реорганізується шляхом приєднання до Ніжинської районної державної адміністрації, розташованої в адміністративному центрі Ніжинського району, який утворений постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів».


Відповідно до розпорядження в.о. голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 січня 2021 року № 5 «Про реорганізацію Бахмацької районної державної адміністрації» утворено комісію з реорганізації юридичної особи – Бахмацької районної державної адміністрації.


15 січня внесено рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо припинення юридичної особи - Бахмацької районної державної адміністрації в результаті реорганізації шляхом приєднання до Ніжинської районної державної адміністрації.

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове