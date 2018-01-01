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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Бахмацької рда не буде
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 10:15
Бахмацька районна державна адміністрація згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» реорганізується шляхом приєднання до Ніжинської районної державної адміністрації, розташованої в адміністративному центрі Ніжинського району, який утворений постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів».
Відповідно до розпорядження в.о. голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 січня 2021 року № 5 «Про реорганізацію Бахмацької районної державної адміністрації» утворено комісію з реорганізації юридичної особи – Бахмацької районної державної адміністрації.
15 січня внесено рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо припинення юридичної особи - Бахмацької районної державної адміністрації в результаті реорганізації шляхом приєднання до Ніжинської районної державної адміністрації.
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