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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 11:19

Вже багато літ на Новий Cтарий рік наша родина крім ялинкових свят відзначала ще і день народження засновника нашого роду – Миколи Дем’яновича Вітюка. Наш батько – ветеран Великої Вітчизняної війни, фронтовика завжди вітали керівники села і активісти громадського життя. Тепер же зібралася ріднею, з’їхалися онуки, правнуки. На інших гостей майже не сподівалися – у Світі головує вірус.



Нашому сивочолому іменинникові виповнилося 97. Бачили як нудився Микола Дем’янович, позираючи через морозяні вікна на засніжений двір. Та ось озвався наш пильний песик, сповіщаючи про гостей. Завітали до нас сільський голова Леонід Васильович Вдовенко. Посаду називаємо по звичці – тепер сільський староста. Впізнали голову сільської ради ветеранів Василя Степановича Слабія. Особливо зрадів іменинник депутатові ОТГ Світлані Вікторівні Шатан – нашій докторці, завідувачці лікарської амбулаторії сімейної медицини. Мав бути ще один гість - директор ПСП „Авангард” Василь Миколайович Булах, але керівника затримали справи. Проте він все ж подбав про гостинці і передав мішок цукру та щойно змелене борошно.



Треба було бачити очі нашого довгожителя, здалося він навіть помолодшав. Зрадів гостям, їх гостинцям, а найбільше розчулили слова привітань, усвідомлення турботи про себе, поваги до військового подвигу, до результатів колишньої його праці.



Розчулився, хвилювання його душі розтривожило навіть нас. Не жалійте теплих слів для наших довголітніх ветеранів, вони так потребують людського тепла.

Родина Вітюків,

с.Курінь

На знімку: таким нашого іменинника побачите на стенді з портретами фронтовиків