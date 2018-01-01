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Чи буде школа у білих вежах?

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 12:31

15 січня відбулась зустріч Бахмацького міського голови Павла Шимка з учасниками освітнього процесу Біловежівської ЗЗСО І-ІІ ступенів: педагогами, батьками, обслуговуючим персоналом, на якій йшлося про подальше функціонування закладу.


У школі навчається 11 учнів та виховується 4 дошкільники. 6 учнів навчається у класі-комплекті (2 кл – 1 учень, 3кл - 3, 4 кл - 2) 5 учнів здобувають освіту за індивідуальною формою навчання. У закладі працює 6 педагогічних працівників і 5 обслуговуючого персоналу.


Кошти на утримання школи відділу освіти надходили, як інша субвенція, з місцевого бюджету, що склало більше 1 млн грн у 2020 році. Відповідно до законодавства заклад загальної освіти фінансується з державного бюджету, якщо у ньому навчається не менше 25 учнів. Школа не пройшла чергову атестацію у 2016 році, зважаючи на невідповідність критеріям організації якісного освітнього процесу.


У ході обговорення було вислухано позицію батьків, старости, відділу освіти, голови профільної комісії. Підсумовуючи зустріч, Павло Шимко зазначив, що питання подальшого функціонування закладу буде внесено на розгляд постійної комісії з гуманітарних питань, законності, правопорядку, депутатської етики та регламенту, на якій депутати приймуть колегіальне рішення.


За інформацією з сайту Бахмацької міської ради
https://bakhmach-mr.gov.ua/

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